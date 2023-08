Gamescom 2023 : Nouveau trailer autour de l’histoire de Homeworld 3

Partager Facebook

Homeworld 3, le prochain volet de la légendaire saga de stratégie et de science-fiction prévue pour février 2024, a présenté le prochain chapitre de son histoire iconique à travers sa nouvelle bande-annonce à l’occasion de la Gamescom 2023.

Durant le pré-show Opening Night Live 2023, Blackbird Interactive (BBI) et Gearbox Publishing ont partagé un premier aperçu de la saga de Homeworld 3, qui se déroule des décennies après les événements de Homeworld 2 et l’âge d’or de la prospérité galactique. La bande-annonce cinématographique offre également un premier aperçu de la menace imminente qui pèse sur la flotte Hiigaran : la faction des Incarnés. De plus, le concept art des personnages de Homeworld 3, récemment révélé, apporte un nouvel éclairage sur deux personnages clés : Imogen S’jet et Isaac Paktu.

« Lorsque nous avons créé le premier Homeworld, je n’aurais jamais imaginé qu’il trouverait un écho aussi profond auprès d’un si grand nombre de personnes. Mais cette connexion est devenue notre étoile polaire. Nous souhaitons donner aux joueurs les mêmes frissons qu’en quittant Kharak il y a tant d’années, mais aussi étendre cet univers et emmener les joueurs encore plus près de son cœur battant. C’est exaltant d’être dans la dernière ligne droite de ce nouveau chapitre aux côtés de nos amis de Gearbox. Nous sommes impatients de partager encore plus de choses prochainement sur Homeworld 3. » – Rob Cunningham, PDG et fondateur de Blackbird Interactive.

« Il n’y a pas si longtemps, les membres fondateurs de BBI ont défini avec Homeworld la manière dont les histoires devaient être racontées et dont la grandeur de l’espace pouvait être dépeinte dans un jeu de stratégie. BBI et de nombreux nouveaux membres de l’équipe se sont unis pour placer la barre encore plus haute, des années plus tard, et emmener les joueurs encore plus loin dans l’univers époustouflant de Homeworld. Partager cet aperçu de ce qui nous attend est incroyablement passionnant alors que nous nous dirigeons à grands pas vers le lancement en février 2024. Nous sommes impatients d’en partager encore plus au cours des derniers mois qui nous séparent du lancement tant attendu de Homeworld 3. » – ​ Steve Gibson, président de Gearbox Publishing.

Le développeur Blackbird Interactive repousse les limites de Homeworld en concrétisant sa vision originale, élaborée il y a 20 ans, de combats spatiaux à la fois élégants et cinématiques. L’échelle épique et la grandeur de Homeworld sont de retour avec des environnements encore plus vastes à explorer, de nouvelles mécaniques à maîtriser qui élargissent l’expérience de jeu, et une histoire dramatique pleine de la résonance émotionnelle captivante qui a fait la réputation de la série.

Pour plus d’informations sur Homeworld 3, rendez-vous sur Homeworld Universe ou suivez la chaîne officielle Homeworld sur X. Homeworld 3 est prévu pour février 2024 sur PC