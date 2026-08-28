Gamescom 2026 : Xbox célèbre ses 25 ans, Nvidia muscle le DLSS 4.5 et PUBG surprend avec DED.NET

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La Gamescom 2026 poursuit sa moisson d’annonces avec trois actualités particulièrement marquantes : Microsoft célèbre les 25 ans de Xbox avec une spectaculaire Series X25 translucide, Nvidia fait évoluer le DLSS 4.5 avec une nouvelle génération de Ray Reconstruction et Krafton prend tout le monde à contre-pied avec PUBG: DED.NET, un FPS multijoueur aux accents roguelite plongé dans l’Amérique des années 1990.

Xbox célèbre ses 25 ans avec une Series X translucide

Microsoft profite de la Gamescom 2026 pour transformer le vingt-cinquième anniversaire de Xbox en véritable célébration de son histoire. Parmi les nouveautés les plus symboliques figure la Xbox Series X25 Limited Edition, une déclinaison collector de la Series X dont l’impressionnante coque translucide « OG Green » renvoie directement à l’identité visuelle des premières années de la marque.

Plus qu’un simple changement de couleur, cette édition anniversaire multiplie les références au patrimoine Xbox. Elle dispose d’un SSD de 1 To, arbore un « X » illuminé en vert et s’accompagne d’une manette Xbox Wireless Controller X25 Special Edition reprenant la même esthétique translucide. Chaque console reçoit par ailleurs une gravure individuelle la rendant unique, renforçant nécessairement son intérêt auprès des collectionneurs.

Microsoft a également choisi de boucler la boucle avec Halo puisque chaque Series X25 Limited Edition comprendra une version numérique complète de Halo: Campaign Evolved, réinterprétation modernisée de la campagne qui avait largement contribué à imposer la première Xbox lors de son arrivée en 2001.

Cette célébration dépasse toutefois largement le matériel. À Cologne, Xbox aligne 25 jeux à venir et quelque 140 stations permettant au public de découvrir une partie de son futur catalogue, parmi lequel figurent notamment Call of Duty: Modern Warfare 4, Fable, Minecraft Dungeons II, Gears of War: E-Day, Metro 2039, Stranger Than Heaven, Alien: Isolation 2 et Halo: Campaign Evolved.

Nvidia fait franchir une nouvelle étape au DLSS 4.5

La Gamescom constitue également une vitrine technologique de premier ordre pour Nvidia, qui poursuit l’évolution de son écosystème GeForce RTX avec l’arrivée de DLSS 4.5 Ray Reconstruction.

Disponible sur l’ensemble des GPU GeForce RTX, cette nouvelle version de la reconstruction neuronale repose sur un modèle Transformer de deuxième génération. Nvidia annonce une capacité de calcul supérieure de 35 % et le traitement de 20 % de paramètres supplémentaires par rapport au modèle précédent, tout en maintenant des performances comparables.

L’objectif ne consiste donc pas seulement à augmenter le nombre d’images par seconde, mais à améliorer la fidélité des scènes exploitant intensivement le ray tracing et le path tracing, notamment en renforçant la stabilité temporelle, la précision de l’éclairage et la netteté des objets en mouvement.

Plusieurs productions doivent servir de vitrine à ces avancées. Gears of War: E-Day adoptera ainsi RTX Mega Geometry en complément du DLSS 4.5, tandis que 007 First Light, CONTROL Resonant et de nombreux autres titres bénéficieront des dernières technologies graphiques de Nvidia.

PUBG: DED.NET, la surprise venue de Krafton

L’une des annonces les plus inattendues de cette Gamescom 2026 provient cependant de Krafton. Avec PUBG: DED.NET, l’éditeur ne se contente pas de décliner la formule qui a contribué à populariser le battle royale : il l’entraîne dans une direction sensiblement plus étrange.

Ce nouveau FPS multijoueur combine combats entre joueurs et progression roguelite au fil des différentes parties. Son univers constitue déjà une rupture puisqu’il prend place dans une Cascadia fictive des années 1990, où l’imagerie grunge se mêle à l’horreur corporelle et à l’occultisme.

La mort n’y signifie d’ailleurs pas nécessairement un retour à la case départ. Les ressources récupérées et les expériences accumulées permettent de faire évoluer progressivement son personnage et de modifier son approche lors des parties suivantes, introduisant une dimension persistante inhabituelle dans ce type de FPS compétitif.

DED.NET entend également laisser une large place à l’improvisation. Les joueurs pourront notamment arracher une portière de voiture pour s’en servir comme bouclier, simuler leur propre mort ou encore pirater des téléphones publics afin de subtiliser l’argent de leurs adversaires. Des mécaniques volontairement décalées qui illustrent la volonté de Krafton de construire une identité distincte de celle du PUBG traditionnel.

Les inscriptions à la bêta fermée ont déjà débuté, ce qui devrait rapidement permettre de déterminer si cette surprenante hybridation entre FPS multijoueur, survie et roguelite possède les arguments nécessaires pour devenir l’une des nouvelles licences fortes de l’éditeur.

Une Gamescom 2026 qui est loin d’avoir livré tous ses secrets

Entre la célébration nostalgique des 25 ans de Xbox, l’offensive de Nvidia autour du DLSS 4.5 et l’étonnant virage entrepris par Krafton avec PUBG: DED.NET, cette nouvelle vague d’annonces illustre surtout la diversité d’une Gamescom 2026 qui ne se limite pas aux traditionnelles révélations de jeux.

Et le salon de Cologne n’a pas encore abattu toutes ses cartes : les différentes présentations programmées jusqu’au 30 août devraient encore apporter leur lot de bandes-annonces, séquences de gameplay et annonces inattendues. Restez à l’écoute!