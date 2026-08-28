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Huawei se prépare à un lancement de produits d’envergure le 2 septembre à Munich, en Allemagne, où la société présentera une nouvelle gamme d’appareils dans le cadre de sa campagne mondiale « Chase the Wild ».

À cette occasion, l’entreprise présentera une gamme complète de produits comprenant des montres connectées, des tablettes, des smartphones et des appareils audio, tous conçus pour intégrer la technologie dans le sport, la santé, la créativité et l’exploration. Objectif : aider les utilisateurs à vivre leurs passions et à adopter un mode de vie placé sous le signe de la liberté et des objectifs.

La vedette de cet événement est la série HUAWEI WATCH GT 7, la nouvelle montre de sport phare de la marque. Elle offre une expérience encore plus exaltante dans quatre domaines clés : son design audacieux, ses performances améliorées en extérieur, sa gestion complète de la santé et son autonomie exceptionnelle, adaptée aux modes de vie actifs.

La série HUAWEI WATCH 6, autre montre connectée phare, fait son retour sur le marché européen après une année d’absence. Elle se distingue par un nouveau design raffiné, des fonctions plus intelligentes, une gestion plus globale de la santé et des analyses basées sur l’intelligence artificielle adaptées à plusieurs sports.

Dans le domaine des technologies de la santé, Huawei va lancer la HUAWEI WATCH D3 nouvelle génération, une montre permettant de surveiller la tension artérielle et qui a récemment obtenu la certification CE-MDR en Europe. Grâce à son système de suivi de niveau médical, elle représente une véritable avancée dans la gestion numérique de la tension artérielle.

Au-delà des montres connectées, Huawei procède également à une refonte de l’ensemble de sa gamme de produits. La HUAWEI MatePad Pro 12 pouces est une nouvelle tablette phare conçue pour favoriser la créativité et la productivité, permettant aux utilisateurs de travailler et de créer en toute liberté, où qu’ils se trouvent. En première mondiale, la série audio HUAWEI FreeBuds Neo propose des écouteurs antibruit élégants et très performants, synthèses de style personnel et de son immersif. La série HUAWEI nova 16s fait son entrée sur la scène internationale avec des fonctionnalités améliorées et un mode portrait optimisé, pour une expérience mobile plus fluide et plus agréable.

Huawei s’est toujours attaché à mettre l’innovation au service du quotidien. Pour l’entreprise, la technologie n’est pas seulement un outil permettant de relier les gens, c’est aussi un allié indispensable qui favorise la croissance, l’exploration et l’expression de la personnalité. Le lancement de la gamme innovante « Chase the Wild » s’inscrit dans le cadre de cette vision, avec des produits plus intelligents, plus intuitifs et mieux intégrés au quotidien.

Que les utilisateurs cherchent à atteindre leurs objectifs sportifs, à faire preuve de créativité ou simplement à tisser des liens plus étroits avec le monde qui les entoure, Huawei met la technologie à leur service, sans leur faire obstacle, afin qu’ils puissent profiter pleinement de la nature au quotidien.