Sony enrichit sa gamme de téléviseurs BRAVIA avec le lancement du BRAVIA 6

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Sony annonce aujourd’hui le lancement du téléviseur BRAVIA 6 OLED 4K sur certains marchés. Avec ce modèle, Sony élargit son offre de téléviseurs OLED afin d’offrir une nouvelle option d’excellence à ses clients.

Grâce à la technologie OLED auto-émissive offrant des noirs profonds et des couleurs éclatantes, à la technologie Triluminos Pro™, à l’intégration de Google TV avec Gemini, ainsi qu’au support des technologies Dolby Vision®, Dolby Atmos® et DTS:X®, le BRAVIA 6 garantit une expérience divertissement véritablement cinématographique à domicile.

Un choix élargi pour une qualité d’image inégalée

L’arrivée du BRAVIA 6 vient renforcer la gamme OLED de Sony en offrant aux consommateurs une nouvelle façon de profiter de la qualité d’image qui fait la ​ renommée de la marque. Sony poursuit ainsi ses innovations en matière de qualité d’image et de son, tout en réaffirmant son engagement à proposer une offre complète de téléviseurs conçus pour répondre à la diversité des préférences et des besoins de divertissement.

Fonctionnalités clés du Sony BRAVIA 6 :

Technologie OLED 4K auto-émissive : des noirs purs et des contrastes saisissants.

Triluminos Pro™ : une palette de couleurs riche, naturelle et éclatante.

Google TV avec Gemini : une interface fluide, intelligente et personnalisée.

Format Cinéma Immersif : prise en charge des technologies Dolby Vision®, Dolby Atmos® et DTS:X®.

Prix et disponibilité

Le BRAVIA 6 sera disponible à partir de septembre dans les tailles suivantes :

BRAVIA 6 48″: UVP 1249 CHF

BRAVIA 6 55″: UVP 1449 CHF

BRAVIA 6 65″: UVP 1799 CHF

BRAVIA 6 77″: UVP 2549 CHF

BRAVIA 6 83″: UVP 2949 CHF