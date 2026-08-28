Sony enrichit sa gamme de téléviseurs BRAVIA avec le lancement du BRAVIA 6

Eric Rivera 28 août 2026 News, Techno, Toute l'actu, TV, Une Laisser un commentaire

Sony annonce aujourd’hui le lancement du téléviseur BRAVIA 6 OLED 4K sur certains marchés. Avec ce modèle, Sony élargit son offre de téléviseurs OLED afin d’offrir une nouvelle option d’excellence à ses clients.

Grâce à la technologie OLED auto-émissive offrant des noirs profonds et des couleurs éclatantes, à la technologie Triluminos Pro™, à l’intégration de Google TV avec Gemini, ainsi qu’au support des technologies Dolby Vision®, Dolby Atmos® et DTS:X®, le BRAVIA 6 garantit une expérience divertissement véritablement cinématographique à domicile.

Un choix élargi pour une qualité d’image inégalée

L’arrivée du BRAVIA 6 vient renforcer la gamme OLED de Sony en offrant aux consommateurs une nouvelle façon de profiter de la qualité d’image qui fait la ​ renommée de la marque. Sony poursuit ainsi ses innovations en matière de qualité d’image et de son, tout en réaffirmant son engagement à proposer une offre complète de téléviseurs conçus pour répondre à la diversité des préférences et des besoins de divertissement.

Fonctionnalités clés du Sony BRAVIA 6 :

  • Technologie OLED 4K auto-émissive : des noirs purs et des contrastes saisissants.
  • Triluminos Pro™ : une palette de couleurs riche, naturelle et éclatante.
  • Google TV avec Gemini : une interface fluide, intelligente et personnalisée.
  • Format Cinéma Immersif : prise en charge des technologies Dolby Vision®, Dolby Atmos® et DTS:X®.

Prix et disponibilité

Le BRAVIA 6 sera disponible à partir de septembre dans les tailles suivantes :

BRAVIA 6 48″: UVP 1249 CHF

BRAVIA 6 55″: UVP 1449 CHF

BRAVIA 6 65″: UVP 1799 CHF

BRAVIA 6 77″: UVP 2549 CHF

BRAVIA 6 83″: UVP 2949 CHF

A propos Eric Rivera

Rédacteur en chef et journaliste RP, ma passion pour les jeux vidéo et la technologie ne faiblit pas depuis mon adolescence, qui me semble pourtant bien lointaine. Un recul cependant intéressant, puisqu'il me permet de jauger les nouveautés avec un regard plein d'expérience, couplé à une envie d'écrire de tous les jours.

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