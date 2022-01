« La décision », le roman percutant de Karine Tuil

Partager Facebook

Alors que son précédent roman « Les choses humaines » vient d’être adapté au cinéma, Karine Tuil sort aux éditions Gallimard « La décision » qui s’annonce d’ores et déjà comme une œuvre majeure de l’année 2022. Juriste de formation, la romancière nous entraîne dans le quotidien d’Alma Revel, une juge d’instruction anti-terroriste en pleine crise existentielle. Le premier chapitre s’ouvre sur une phrase en italique « Est-ce que vous voulez vraiment voir les images de l’attentat » ? Une phrase qu’Alma Revel a souvent posé aux familles de victimes. Une phrase qui, cette fois, lui est posée à elle directement. On comprend qu’un effroyable attentat vient d’avoir lieu. On apprend plus tard dans le roman pourquoi ce drame est aussi celui d’Alma Revel.

Le roman alterne les chapitres concernant la vie professionnelle et personnelle d’Alma avec la pression, les prises à partie des familles des victimes, le stress, les insultes et les menaces de mort quotidiennes, son couple qui se délite et ceux qui ont trait à son interrogatoire d’Abdeljalil Kacem, 23 ans, parti en Syrie avec sa femme et interpellé à la frontière turque lors de son retour vers la France. Alma Revel va devoir statuer sur la remise en liberté ou non de cet homme suspecté d’avoir rejoint l’Etat islamiste. Une décision lourde de responsabilité ! Un dilemme encore renforcé du fait qu’Alma Revel entretient une liaison avec l’avocat qui représente le mis en examen.

Dans ce livre percutant, Karine Tuil confirme une nouvelle fois encore tout son talent pour sonder les âmes humaines et nous plonge en apnée dans les arcanes du monde judiciaire. Très bien documenté, fouillé, palpitant, « La décision « est une pépite de cette rentrée littéraire !