Gaming, les sorties de la semaine

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En cette nouvelle semaine de 2022, les sorties sont toujours calmes. Mais cela devient intéressant du côté du PC.

Cette semaine voit l’arrivée de titres dédiés uniquement aux consoles sur PC. Au menu, le reboot de God of War le 14 janvier et Monster Hunter Rise deux jours avant, le 12 janvier.

On aura aussi droit à The Anacruisis, un shooter à 4 joueurs dans la veine de Left 4 Dead, qui arrive aussi avec le Game Pass en crossplay sur PC et consoles. Sortie le 13 janvier.

Pour le reste, on vous laisse avec la liste exhaustive habituelle des sorties hebdomadaires:

Lundi 10 janvier

Picross S7 | Switch

Star Balls | Switch

Mardi 11 janvier

Neko Ghost Jump! | PC

dweeMIXED: Thwee Pack | Switch

Mercredi 12 janvier

Mushroom Wars 2 | PS5, Xbox Series X/S

The Kids We Were: Complete Edition | PC

Monster Hunter Rise | PC

Jeudi 13 janvier

Astroneer | Switch

Eschatos | Switch

The Anacrusis | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Duel Princess | Switch

Mary Sketler 2 | PC

Battle Brothers | PS4, Xbox One

Sense: A Cyberpunk Ghost Story | Xbox One

Rescue Party: Live! | PC

Nova-111 | Switch

hocus 2 | Switch

Eternal Radiance | Switch

Duel Princess | Switch

Pixel Game Maker Series GAME BATTLE TYCOON | Switch

Sniper Time: The Shooting Range | Switch

Headland | Switch

Vendredi 14 janvier