Partager Facebook

Twitter

Pinterest

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Inspirée d’une histoire vraie, cette comédie culinaire historique qui porte sur la création du premier restaurant à l’aube de la révolution française vous fera assurément frémir les papilles. Bénéficiant d’une photographie magnifique, les mets succulents sont mis à l’honneur et vous donnent envie de vous mettre à table. Le casting est parfait. Grégory Gadebois est formidable en cuisinier bourru, tendre et génial. Quant à Ia lumineuse Isabelle Carré, elle incarne à merveille un personnage de femme mystérieuse et qui ne se laisse pas faire.

Un divertissement savoureux à consommer sans modération !









DVD

Délicieux

De Eric Besnard

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Guillaume de Tonquédec

Distributeur : Praesens

Durée: 109 min.

Format : 2.39 . 16 :9

Son : DD 5.1 – Audiodescription

Sous-titres: français pour sourds et malentendants

Bonus : making-of