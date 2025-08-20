GIANTS Software dévoile davantage sur Farming Simulator 25: Highlands Fishing

20 août 2025

Highlands Fishing introduit Kinlaig, une nouvelle carte caractérisée par des vallées rocheuses, des prairies sauvages et des bovins des typiques des highlands, le tout sous un ciel couvert. Cette région balayée par les vents et imprégnée d’histoire allie agriculture traditionnelle et aquaculture, tandis que son architecture authentique sert de cadre à de nouvelles activités, comme l’élevage, la reproduction et la récolte de poissons, ainsi que l’introduction de l’oignon comme nouvelle culture. La liste des équipements s’enrichit de machines Monosem, Can-Am, Agri-Spread et GT Bunning, ajoutant encore plus de profondeur aux opérations terrestres et maritimes.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un Year 1 Season Pass est également proposé, incluant le pack Highlands Fishing, qui sera disponible le 4 novembre, ainsi que trois autres packs, permettant aux fans d’économiser jusqu’à 25% par rapport à un achat séparé des contenus.

