Call of Duty: Black Ops 7, date de sortie, bêta et précommande, tout connaitre du prochain FPS d’Activision

En 2035, le monde est en proie au chaos, ravagé par des conflits d’une violence sans précédent et par une guerre psychologique faisant suite aux événements épiques de Black Ops 2 et Black Ops 6. Raul Menendez est de retour et son avertissement, diffusé en direct à la télévision, est plus effrayant que jamais. Alors que sa menace résonne à travers le monde, la Guilde, un grand nom de la technologie, s’engage à intervenir pour protéger l’humanité.

À la recherche de ses propres réponses, David Mason mène une équipe d’élite du JSOC dans une mission top secrète, au cœur de la tentaculaire ville méditerranéenne d’Avalon. Sur place, ils découvrent un complot sophistiqué à même de plonger le monde dans le chaos, les entrainant également dans leurs propres passés.

Faites équipe ou partez en solo dans une Campagne en Coop innovante qui redéfinit l’expérience Black Ops. Relevez des défis à haut risque dans des environnements très variés, des toits illuminés de néons du Japon à la côte méditerranéenne, en passant par les recoins les plus sombres de l’esprit humain, avant le combat final à Avalon… c’est dans ce vaste espace urbain que tout ce que vous aurez appris à maitriser sera mis à rude épreuve.

Le mode Multijoueur de Black Ops 7 démarre sur les chapeaux de roues avec 16 cartes 6v6 électrisantes et deux cartes 20v20 dès le lancement. Des panoramas futuristes de Tokyo aux étendues glacées de l’Alaska, chaque environnement regorge de dangers et d’opportunités. Maîtrisez un arsenal de pointe et déjouez vos ennemis grâce à un système de mouvements omnidirectionnels de nouvelle génération.

Dans le légendaire mode Zombies par manches de Treyarch, le cauchemar commence là où la réalité s’arrête. Piégée au cœur de l’Ether Noir, l’équipe est plongée dans un paysage vaste, infernal, et en constante évolution. Ici, le brouillard ne se dissipe jamais, les ombres respirent et les morts ne connaissent pas le repos. Il ne s’agit pas seulement de survivre. C’est une descente dans la folie.

Call of Duty: Black Ops 7 plongera les joueurs dans une expérience de jeu aux frontières la réalité, tout en préservant l’héritage à succès de Black Ops, une franchise des plus appréciées.

La Bêta de Black Ops 7, divisée en deux phases (accès anticipé et bêta ouverte), se déroulera du 2 au 8 octobre.

L’accès anticipé de la Bêta, réservé à ceux ayant précommandé le jeu et aux abonnés Game Pass éligibles, débutera le jeudi 2 octobre à 19 h CEST et durera 72 heures.

La bêta ouverte sera quant à elle lancée le dimanche 5 octobre à 19 h CEST. Tous les joueurs sur toutes les plateformes pourront y participer pendant 72 heures, directement à la suite de la période d’accès anticipé.

Call of Duty: Black Ops 7 – Edition Coffre d’armes :

Offrant un rapport qualité-prix incroyable et une sélection de récompenses Black Ops 7 haut de gamme, l’édition Coffre d’armes est le choix idéal pour ceux qui recherchent l’édition numérique la plus complète possible. Vous bénéficierez à la fois des avantages liés à la précommande ainsi que des récompenses propres à cette édition :

Le jeu Call of Duty: Black Ops 7

Accès anticipé à la Bêta ouverte

Pack de défi Reznov

Black Cell (une saison)

Collection d’opérateurs

Collection d’armes Virtuose

Pack GobbleGum ultra pour Zombies

Jeton de déblocage permanent



Call of Duty: Black Ops 7 sortira le 14 novembre sur Xbox Series X|S (Xbox Play Anywhere), Xbox One (Xbox Play Anywhere), PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Xbox (Xbox Play Anywhere), Battle.net et Steam. Le jeu sera également disponible sur le Game Pass.