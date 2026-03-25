GIANTS Software opère une refonte totale du simulateur Project Motor Racing avec sa mise à jour 2.0

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La mise à jour 2.0 de Project Motor Racing apporte des améliorations de taille à tous les niveaux du jeu : optimisation de l’expérience de conduite, refonte de l’interface utilisateur, amélioration des modes de course en ligne et nouveau souffle pour la progression à long terme du mode Carrière.

Développée grâce aux commentaires des utilisateurs ainsi qu’à leur aide, cette mise à jour marque une étape importante pour Project Motor Racing. Le pack GT500 japonais suivra bientôt en tant que premier contenu téléchargeable officiel.

Caractéristiques :

Refonte de l’interface utilisateur : cette nouvelle interface rend la navigation plus rapide et plus claire pendant les week-ends de course, lors du choix des voitures et tout au long du championnat. De nouveaux tutoriels viennent également aider les joueurs à mieux comprendre les réglages des véhicules et les ajustements du retour de force.

: cette nouvelle interface rend la navigation plus rapide et plus claire pendant les week-ends de course, lors du choix des voitures et tout au long du championnat. De nouveaux tutoriels viennent également aider les joueurs à mieux comprendre les réglages des véhicules et les ajustements du retour de force. Physique de conduite améliorée : la maniabilité, le comportement des pneus et les aides à la conduite ont été perfectionnés sur plusieurs catégories de voitures, offrant une adhérence plus progressive.

: la maniabilité, le comportement des pneus et les aides à la conduite ont été perfectionnés sur plusieurs catégories de voitures, offrant une adhérence plus progressive. Un mode en ligne plus compétitif : les courses en ligne ont été améliorées grâce à une sécurité anti-triche renforcée, une meilleure gestion des sessions, ou encore la mise en place d’un système de points de licence destiné à favoriser des courses plus équitables lors des événements multijoueurs classés. À partir du 1er avril, les courses classées incluront désormais toutes les catégories de voitures (y compris celles issues des contenus téléchargeables).

: les courses en ligne ont été améliorées grâce à une sécurité anti-triche renforcée, une meilleure gestion des sessions, ou encore la mise en place d’un système de points de licence destiné à favoriser des courses plus équitables lors des événements multijoueurs classés. À partir du 1er avril, les courses classées incluront désormais toutes les catégories de voitures (y compris celles issues des contenus téléchargeables). Mode Carrière plus immersif : le mode Carrière a été retravaillé afin d’offrir une progression plus claire, mais aussi donner davantage l’impression d’une évolution sur le long terme. La mise à jour 2.0 apporte une meilleure présentation des épreuves, des messages de course actualisés, de nouvelles intégrations de sponsors, notamment de marques du sport automobile existantes, des podiums, des trophées, et bien plus encore !

: le mode Carrière a été retravaillé afin d’offrir une progression plus claire, mais aussi donner davantage l’impression d’une évolution sur le long terme. La mise à jour 2.0 apporte une meilleure présentation des épreuves, des messages de course actualisés, de nouvelles intégrations de sponsors, notamment de marques du sport automobile existantes, des podiums, des trophées, et bien plus encore ! Améliorations graphiques et stabilité technique : la mise à jour 2.0 apporte également toute une série d’améliorations au niveau des performances graphiques, des performances et de la stabilité technique. L’éclairage et les effets visuels ont été optimisés. En coulisses, d’importantes améliorations ont été apportées à la stabilité et aux performances, contribuant ainsi à garantir une expérience plus fluide et plus homogène pendant les courses.

Une nouvelle orientation vers l’avenir

« Même si le lancement n’a pas été sans difficultés, nous nous sommes beaucoup impliqués du côté de l’édition pour aider à exploiter pleinement le potentiel du jeu », commente Boris Stefan, CSO chez GIANTS Software. « Nous continuons à croire en ce projet et lançons dès aujourd’hui une promotion à durée limitée, offrant jusqu’à 50% de réduction sur le titre. Nous souhaitons inviter les amateurs de course automobile à découvrir par eux-mêmes Project Motor Racing dans sa version 2.0 ».

Kevin Boland, CDO chez Straight4 Studios, ajoute : « Suite à l’accueil mitigé réservé au lancement de Project Motor Racing en novembre dernier, l’équipe de Straight4 Studios a travaillé en étroite collaboration avec l’ensemble de la communauté des jeux de simulation de course afin d’améliorer l’expérience, mise à jour après mise à jour. Ces mois de retours d’expérience, de tests et d’itérations aboutissent aujourd’hui à la mise à jour 2.0, qui marque pour nous un tournant décisif : le moment où nous consolidons l’expérience de base et commençons à travailler sur l’avenir ».

Grâce au pack GT500 japonais, Project Motor Racing devient le premier jeu de simulation à proposer cinq bolides modernes de la catégorie GT500 du SUPER GT, ainsi que quatre voitures emblématiques de l’ère JGTC. Parmi ces bolides, des légendes telles que la Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC et la Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC, sans oublier un circuit japonais.

Project Motor Racing est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La mise à jour 2.0 est déployée, et le pack GT500 japonais sera disponible le 31 mars.