World of Warcraft et AURORA s’associent pour une nouvelle chanson 

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Blizzard Entertainment a sorti « A Place To Call Home », une nouvelle chanson originale de la célèbre artiste de Fontana Records, AURORA, conçue en collaboration avec l’équipe musicale de Blizzard. Le morceau incarne l’essence de World of Warcraft: Midnight à travers les thèmes d’appartenance, de résilience et de la recherche d’un foyer sur Azeroth.

Interprété par AURORA et co-écrit par Brendon Williams, AURORA et Laura Intravia, il mêle le style vocal fascinant d’AURORA à une production cinématographique fantasy qui met en valeur la portée narrative et l’héritage de World of Warcraft. Le clip donne vie à ces thèmes grâce à une narration visuelle ambitieuse reliant l’univers artistique d’AURORA aux riches paysages emblématiques d’Azeroth. La musique et le clip s’allient au centre de ce tableau pittoresque pour servir d’extension narrative à l’univers de World of Warcraft et inviter chaque personne du public, adepte ou néophyte, à renouer avec sa propre vision du concept de foyer.