La légende du Kung-Fu est de retour dans HITMAN World of Assassination

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IO Interactive annonce le retour de la mission Cible Furtive : The Infiltrator, mettant en scène la légendaire icône des arts martiaux Bruce Lee, dans HITMAN World of Assassination.

The Infiltrator est de retour. Bruce Lee est l’Agent Lee, un agent d’élite et allié clé de l’Agent 47 dans cette mission, chargé d’infiltrer la Concord Union, un puissant syndicat criminel basé à Hong Kong. ​ L’organisation tient un tournoi secret d’arts martiaux, qui se déroule à l’hôtel Himmapan de Bangkok. Invité à y participer, l’Agent Lee reprend du service avec un objectif : remporter le tournoi et découvrir l’identité du chef suprême de la Concord Union. Bien que Lee soit un maître du combat, le tournoi dissimule de dangereux secrets et des actes de sabotage. Les joueurs devront prêter lui main-forte, en mêlant infiltration et précision, pour révéler les menaces cachées et les neutraliser avant qu’elles ne frappent.

Le pack Bruce Lee – Disponible sur les stores numériques (prix de vente conseillé : 4,99 €)

Parallèlement au retour de The Infiltrator, le Pack Bruce Lee est également de retour et disponible dès maintenant jusqu’au 26 avril à 13h (CEST), offrant un accès permanent aux contenus suivants :

Un accès permanent au Dragon – Un contrat arcade de deux niveaux mettant en scène la Cible Fugitive The Infiltrator

La Tenue Jaune

Les Bâtons Kali

La Dague de Jade

Les Ciseaux du Dragon D’or

Un ensemble de quatre objets cosmétiques pour la safehouse du Freelancer inspirés par la Cible Fugitive

HITMAN World of Assassination est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone, iPad, Mac, et jouable en VR sur PS VR2 et PC VR.