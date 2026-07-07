GMKtec lance la station de travail EVO-X3 AI avec AMD Ryzen™ AI Max+ 395 pour l’IA locale et le calcul professionnel

rivera 7 juillet 2026 News, PC Desktop, Techno, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

GMKtec a officiellement lancé la station de travail IA EVO-X3 , un système de bureau compact alimenté par le processeur AMD Ryzen™ AI Max+ 395 , destiné aux développeurs, aux professionnels de l’IA, aux créateurs et aux utilisateurs exigeant des performances de classe station de travail pour les charges de travail d’IA locales.

L’EVO-X3 est conçu pour répondre à la demande croissante de calculs d’IA embarqués, permettant aux utilisateurs d’exécuter de grands modèles de langage (LLM), de développer des applications d’IA, de créer du contenu numérique et de traiter des données localement sans dépendre d’une infrastructure cloud.

Suite à sa campagne de précommande en juin, le système est désormais disponible dans le monde entier via la boutique officielle GMKtec. Les clients ayant participé au programme de précommande pourront utiliser leurs coupons de lancement exclusifs à partir du 6 juillet.

Conçu pour le déploiement local de l’IA

À mesure que les applications d’IA s’intègrent de plus en plus aux flux de travail professionnels, le déploiement local est devenu une option intéressante pour les utilisateurs recherchant une latence plus faible, une meilleure confidentialité des données et un contrôle accru sur les ressources informatiques.

Propulsé par la toute dernière plateforme AMD Ryzen™ AI Max+, l’EVO-X3 combine un processeur haute performance, une carte graphique Radeon™ intégrée et une accélération IA dédiée dans un châssis compact conçu pour les charges de travail exigeantes.

GMKtec indique que le système est destiné à une large gamme d’applications, notamment :

● Inférence de modèles de langage locaux de grande taille (LLM)

● développement de logiciels d’IA

● génération d’images et de vidéos

● rendu 3D et flux de travail CAO

● science des données et analyse

● calcul scientifique

● Déploiement de l’IA en périphérie d’entreprise

 

Mémoire unifiée jusqu’à 128 Go

L’EVO-X3 sera disponible en plusieurs configurations, avec jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et 4 To de stockage SSD PCIe , offrant la capacité de mémoire requise par les modèles d’IA modernes et les applications créatives professionnelles.

Selon GMKtec, cette station de travail est conçue pour allier hautes performances et format compact, offrant une alternative aux stations de travail tour classiques pour les utilisateurs disposant d’un espace de travail limité.

 

Caractéristiques principales

● Processeur AMD Ryzen™ AI Max+ 395

● Mémoire unifiée jusqu’à 128 Go

● SSD PCIe jusqu’à 4 To

● connectivité USB4

● Ethernet 2,5 GbE

● Wi-Fi 7

● Windows 11 Professionnel

 

Disponibilité

La station de travail GMKtec EVO-X3 AI est disponible dans le monde entier à partir du 6 juillet 2026 , via la boutique officielle GMKtec.

Les clients inscrits lors de la campagne de réservation peuvent utiliser leurs coupons de lancement exclusifs au moment de passer commande. Les spécifications complètes du produit, les prix régionaux et les options de configuration sont disponibles sur le site web de GMKtec.

Les configurations disponibles sont les suivantes :

● 128 Go de mémoire + SSD PCIe de 2 To

● 128 Go de mémoire + SSD PCIe de 4 To

A propos rivera

Rédacteur en chef et journaliste RP, ma passion pour les jeux vidéo et la technologie ne faiblit pas depuis mon adolescence, qui me semble pourtant bien lointaine. Un recul cependant intéressant, puisqu'il me permet de jauger les nouveautés avec un regard plein d'expérience, couplé à une envie d'écrire de tous les jours.

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