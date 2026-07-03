Tesla Cybercab : les premiers robotaxis sans volant ni pédales prennent enfin la route

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Tesla franchit une étape majeure dans le développement de la conduite autonome avec les premiers essais publics du Cybercab, un robotaxi dépourvu de volant et de pédales. Une avancée stratégique qui rapproche un peu plus Elon Musk de son ambition de révolutionner la mobilité urbaine.

Le projet de robotaxi autonome de Tesla franchit une nouvelle étape. À Austin, au Texas, le constructeur américain teste désormais une version de présérie du Tesla Cybercab dépourvue de volant et de pédales. Présenté comme le futur pilier de la mobilité autonome imaginée par Elon Musk, ce véhicule 100 % électrique entre progressivement dans une phase de validation en conditions réelles. Si un superviseur de sécurité est encore présent à bord, ces essais marquent une avancée importante dans la stratégie de Tesla, qui ambitionne de concurrencer directement Waymo sur le marché des taxis autonomes.

Tesla accélère le développement de son Cybercab autonome

Après plusieurs mois d’essais réalisés avec des prototypes équipés de commandes traditionnelles, Tesla expérimente désormais une version beaucoup plus proche du modèle destiné à la commercialisation. Le Cybercab testé à Austin adopte une configuration à deux places et fait totalement disparaître le volant ainsi que les pédales, conformément à la vision dévoilée par Elon Musk lors de sa présentation officielle.

Pour l’heure, le véhicule n’évolue toutefois pas totalement seul. Un moniteur de sécurité prend encore place sur le siège passager afin de superviser le comportement du système de conduite autonome lors des essais.

Cette évolution constitue néanmoins une étape majeure pour Tesla, qui cherche à démontrer que son système Full Self-Driving est capable d’assurer seul l’ensemble des déplacements urbains.

Deux années de développement pour concrétiser le projet Robotaxi

Ces premiers essais interviennent près de deux ans après la révélation du design du Cybercab. Durant cette période, Tesla a multiplié les expérimentations dans plusieurs villes américaines, principalement à l’aide de Model Y modifiés servant de plateforme de développement.

À Austin, un premier service Robotaxi reposant sur ces véhicules était déjà proposé dans un périmètre limité, avec parfois la présence d’opérateurs de sécurité.

En parallèle, plusieurs centaines de véhicules ont été aperçus sur différents parkings appartenant à Tesla, alimentant les spéculations autour d’un déploiement commercial à plus grande échelle. L’arrivée des premiers Cybercab de production laisse désormais penser que le constructeur entre dans une nouvelle phase de son programme.

Une évolution réglementaire favorable aux véhicules sans volant

Le calendrier retenu par Tesla coïncide avec une évolution importante de la réglementation américaine.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment présenté une proposition visant à supprimer l’obligation d’équiper certains véhicules autonomes de pédales de frein lorsqu’ils sont exclusivement destinés à être pilotés par un système automatisé.

Le texte fait actuellement l’objet d’une consultation publique avant une éventuelle adoption dans le courant de l’année.

Si cette réforme entre en vigueur, elle lèvera l’un des principaux obstacles réglementaires auxquels étaient confrontés les constructeurs développant des véhicules entièrement autonomes, comme le Cybercab de Tesla.

Tesla mise sur une approche différente de Waymo

Avec le Cybercab, Tesla poursuit une stratégie très différente de celle adoptée par Waymo, actuellement considéré comme le leader mondial du robotaxi.

Le constructeur d’Elon Musk contrôle l’ensemble de la chaîne de développement, depuis la fabrication du véhicule jusqu’à la conception du logiciel de conduite autonome. Cette intégration verticale doit, selon Tesla, permettre de réduire significativement les coûts de production et d’exploitation.

À l’inverse, Waymo s’appuie sur plusieurs partenaires automobiles, notamment Jaguar ou Zeekr, pour produire les véhicules qui accueillent ses technologies de conduite autonome.

Les deux entreprises divergent également sur le plan technologique.

Là où Waymo combine caméras, lidars et radars afin de multiplier les sources d’information, Tesla continue de défendre une approche reposant presque exclusivement sur des caméras associées à l’intelligence artificielle.

Cette philosophie permet de simplifier le matériel embarqué et de limiter les coûts, mais elle reste l’un des sujets les plus débattus parmi les spécialistes de la conduite autonome.

Les essais en conditions réelles seront déterminants

Malgré les annonces répétées de Tesla, la généralisation de la conduite entièrement autonome reste encore à démontrer.

Le service Robotaxi lancé à Austin a déjà connu plusieurs ajustements au fil des mois, tandis que certains incidents mineurs ont été signalés lors des essais, dont plusieurs impliquaient des opérateurs humains supervisant les véhicules à distance.

Waymo n’échappe pas non plus aux difficultés inhérentes à cette technologie. Son service a déjà rencontré des problèmes dans certaines zones de travaux, lors de fortes intempéries ou encore à proximité des bus scolaires, illustrant la complexité de la circulation autonome en environnement urbain.

Jusqu’à présent, les Model Y utilisés par Tesla ressemblaient encore à des véhicules classiques, ce qui rendait les phases de test relativement discrètes. Avec le Cybercab, dont le design futuriste et la carrosserie dorée attirent immédiatement le regard, chaque démonstration publique fera désormais l’objet d’une attention particulière.

Ces premiers essais représentent donc bien plus qu’une simple validation technique : ils constituent un test grandeur nature de la crédibilité de Tesla dans la course mondiale aux robotaxis. Les prochains mois permettront de déterminer si le pari d’Elon Musk sur une conduite autonome reposant principalement sur la vision artificielle est capable de rivaliser avec les solutions plus traditionnelles développées par ses concurrents.