Elon Musk veut relancer les vidéos en direct sur X grâce à Live Studio et à une rémunération des créateurs

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La plateforme X déploie Live Studio, un nouvel outil dédié au streaming en direct, tout en annonçant une récompense financière pour les créateurs de contenu. Une offensive destinée à concurrencer Twitch, YouTube Live et TikTok.

Le réseau social X accélère sa stratégie autour du streaming en direct. Afin d’encourager davantage de créateurs de contenu à diffuser des vidéos en live, la plateforme dirigée par Elon Musk met en place un nouveau programme de rémunération accompagné du lancement de Live Studio, un espace entièrement dédié à la gestion des diffusions en direct. Si les modalités précises de cette récompense financière restent encore inconnues, cette initiative illustre clairement la volonté de X de faire du streaming un pilier majeur de son écosystème.

X promet de rémunérer les créateurs qui diffusent en direct

Le message envoyé par X est sans équivoque : les créateurs sont désormais fortement incités à multiplier les vidéos en direct.

Nikita Bier, responsable produit de la plateforme, a annoncé que les utilisateurs proposant des diffusions live lors du prochain cycle de rémunération pourraient bénéficier d’une récompense financière spécifique. Pour l’heure, X n’a toutefois communiqué ni les critères d’éligibilité, ni les montants concernés, ni les indicateurs qui serviront à déterminer les bénéficiaires.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie désormais bien connue des grandes plateformes numériques : encourager un format de contenu prioritaire en le rendant financièrement attractif.

Même si le streaming vidéo existe déjà sur X depuis plusieurs années, il reste encore loin d’occuper la place qu’il possède sur des plateformes spécialisées comme Twitch, YouTube ou TikTok Live.

Un million de dollars pour accélérer l’adoption du streaming

Afin de stimuler cette transition, X prévoit de consacrer un million de dollars au soutien des créateurs participant à cette nouvelle dynamique.

L’objectif est double : augmenter rapidement le nombre de diffusions en direct tout en attirant des créateurs capables de produire des contenus plus réguliers et plus professionnels.

En parallèle, Nikita Bier a présenté un nouvel outil baptisé Live Studio, directement intégré au Creator Studio de X. Cette interface a été conçue pour simplifier considérablement la préparation et le pilotage des vidéos en direct.

Live Studio centralise l’ensemble des outils de diffusion

Avec Live Studio, les créateurs disposent désormais d’un véritable tableau de bord dédié à leurs retransmissions.

Avant chaque diffusion, ils peuvent notamment :

créer un nouveau direct ;

personnaliser son titre ;

ajouter une miniature ;

programmer la date et l’heure de diffusion ;

sélectionner précisément le public visé.

Plusieurs niveaux de confidentialité sont proposés. Les créateurs peuvent diffuser leurs vidéos auprès de l’ensemble des utilisateurs de X, uniquement auprès de leurs abonnés, des comptes qu’ils suivent ou encore réserver le direct aux utilisateurs vérifiés.

Durant la diffusion, le tableau de bord fournit également de nombreuses statistiques en temps réel, parmi lesquelles le nombre de spectateurs simultanés, leur localisation géographique, les appareils utilisés ainsi que le flux des commentaires.

Si ces fonctionnalités sont devenues des standards sur les grandes plateformes de streaming, leur intégration plus visible au sein de X vise à faciliter la prise en main pour les créateurs souhaitant professionnaliser leurs contenus.

Le streaming reste réservé aux abonnés X Premium

Malgré cette volonté d’élargir les usages, X conserve une restriction importante.

La diffusion de vidéos en direct reste actuellement réservée aux abonnés X Premium, dont l’offre débute autour de 3 dollars par mois.

Autrement dit, la plateforme encourage davantage de créateurs à produire des contenus live, mais conditionne toujours l’accès à cette fonctionnalité à un abonnement payant.

Cette stratégie permet à X de renforcer simultanément son modèle économique basé sur les abonnements tout en développant son offre vidéo.

La fiabilité technique reste le principal défi de X

Si les nouveaux outils apparaissent prometteurs, la plateforme devra encore convaincre sur un point essentiel : la stabilité de son infrastructure.

Ces dernières années, plusieurs événements majeurs ont été perturbés par des problèmes techniques.

En 2023, l’annonce officielle de la candidature présidentielle de Ron DeSantis, organisée via X Spaces, avait été marquée par d’importantes pannes de serveurs empêchant une partie des internautes de suivre l’événement.

L’année suivante, un échange en direct entre Elon Musk et le président Donald Trump avait lui aussi subi des interruptions, rendant temporairement la diffusion inaccessible.

Ces incidents ont mis en évidence les difficultés rencontrées par la plateforme lorsqu’elle doit gérer un très grand nombre de connexions simultanées.

X veut devenir une plateforme de streaming à part entière

Avec Live Studio, X affiche désormais une ambition beaucoup plus large que celle d’un simple réseau social centré sur les publications textuelles.

La plateforme souhaite réunir, au sein d’un même espace, l’actualité en temps réel, les échanges entre communautés et les vidéos diffusées en direct. Selon Nikita Bier, ce nouvel environnement doit offrir aux créateurs les meilleurs outils pour dialoguer avec leur audience, développer leur communauté et gérer leurs retransmissions de manière beaucoup plus professionnelle.

Reste désormais à savoir si ces nouveaux investissements, associés au programme de rémunération des créateurs, permettront réellement à X de s’imposer comme un acteur crédible du streaming face à des concurrents solidement installés. Si la stratégie paraît cohérente sur le papier, son succès dépendra avant tout de la capacité de la plateforme à offrir une expérience stable, fluide et fiable lors des grands événements diffusés en direct.