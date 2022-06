Goat Simulator 3 sortira dès cet automne

Partager Facebook

Notre chèvre préférée revient dans un tout nouvel épisode, accompagnée de ses amis, pour causer toujours plus de dégâts sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.

À l’occasion du Summer Game Fest 2022, l’éditeur Coffee Stain, Coffee Stain North et Koch Media sont heureux d’annoncer la suite tant redoutée de la terrible franchise Goat Simulator. Goat Simulator 3 sortira cet automne sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et sur PC exclusivement via l’Epic Games Store.

Cette suite directe du jeu Goat Simulator, sorti en 2014, propose une toute nouvelle aventure aux côtés de celle qu’on ne présente plus, la chèvre Pilgor. Cette fois-ci, cette dernière a trouvé de nouveaux pâturages à arpenter sur l’île de San Angora, un endroit mystérieux et chaotique. Les joueurs seront alors libres de se balader et de découvrir les secrets de l’île. Au contraire, s’ils le souhaitent, ils pourront tout détruire sur leur passage. C’est un simulateur de chèvre après tout.

Ce nouvel opus a tout ce qu’il faut : des chèvres, des chèvres qui portent des chapeaux, des chèvres portant d’autres chèvres qui portent des chapeaux, et plus encore !

Avec Goat Simulator 3, découvrez des catastrophes non naturelles, des sociétés animales secrètes, des triples sauts et probablement beaucoup d’autres absurdités. Plus sérieusement, qu’est-ce que représenteraient toutes ces nouveautés sans amis avec lesquels les partager ? Coffee Stain a pensé à tout et vous propose de vous rassembler jusqu’à 4 joueurs pour devenir la chèvre de vos rêves, tous ensemble. Goat Simulator 3 bénéficiera d’un mode multijoueur en ligne !

A propos du jeu :

DEVENEZ COMPLÈTEMENT CHÈVRE : Vous incarnez une chèvre ! Pilgor, pour être exact. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez également porter le skin d’autres chèvres. Il y en a pour tous les gouts, des chèvres très grandes, des chèvres en colère, des chèvres complètement folles, et plus encore.

MULTIJOUEUR : Vos amis jouent aussi des chèvres ! Goat Simulator 3 a un mode co-op jusqu’à 4 joueurs, en local ou en ligne. Vous pourrez voyager à travers toute la carte ensemble, causer des méfaits coopératifs, ou encore vous affronter à travers 7 mini-jeux en multijoueur.

EXPLORATION : L’univers de Goat Simulator 3 a plein de choses à offrir. Découvrez des secrets cachés, des quêtes, des objets à collectionner, etc. Pour une fois, l’équipe de développement s’est réellement embêtée à faire une vraie fin cette fois-ci ! Utilisez vos 4 pattes pour vous déplacer, agrippez-vous et attachez votre ceinture pour le voyage de votre vie ! (Oui, toutes les chèvres du jeu peuvent conduire des voitures).

CHAOS ET RÉACTIVITÉ : Causez toute sorte de dégâts, faites pleuvoir les coups de tête, explosez tout sur votre passage et n’ayez aucune pitié pour les PNJ. Amusez-vous avec les célèbres quatre éléments (le feu, l’électricité, l’huile et la technologie extraterrestre), testez les limites du monde physique et interagissez avec des objets suspects pour… des résultats surprenants.

PERSONNALISATION : Les joueurs pourront entièrement personnaliser leur chèvre. Ils choisiront en effet sa tête, son dos, ses sabots, son corps, ses cornes et sa robe à l’aide de plus de 300 éléments, du plus absurde au plus badass… De vraies tenues vestimentaires seront également disponibles. Certains éléments peuvent changer votre gameplay en vous offrant de nouvelles capacités.

Santiago Ferrero, Directeur Créatif chez Coffee Stain North déclare « Depuis la sortie du premier Goat Simulator, il nous a été remonté que notre jeu ne représentait pas vraiment la réalité du quotidien d’une chèvre. Du coup, depuis deux ans, nous avons effectué quelques recherches google et je suis heureux de dire que ça y est, on y est. Goat Simulator 3 est de loin la plus grande experience de chèvre disponible. Est-ce que le jeu vaut le coup ? Qui sait. Mais regretterez-vous d’y avoir joué ? Probablement ».

Goat Simulator 3 est la suite directe de Goat Simulator, un jeu idiot qui a commencé comme un poisson d’avril pour finalement s’avérer être une vraie sortie. En 2014, Goat Simulator devient une vraie simulation de chèvre, vendant des millions d’exemplaires consoles et PC, tout en se faisait également adapter sur Nintendo Switch, iOS, Android, et plus récemment sur l’Apple Arcade.

Goat Simulator 3 offre tout ce que les fans du premier jeu aiment, élevant le simple bêlement à des sommets (littéralement). Goat Simulator 3 sortira sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 cet automne et sur PC exclusivement via l’Epic Games Store.