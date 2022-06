Un peu plus de One Piece Odyssey dans un nouveau trailer

Partager Facebook

Alors qu’ils ont fait naufrage sur l’île légendaire de Waford, Monkey. D. Luffy et toute l’équipe du chapeau de paille rencontrent l’énergique Adio et le taciturne Lim, deux nouveaux personnages imaginés par le créateur de ONE PIECE, Eiichiro Oda. Dans cette nouvelle bande-annonce, les fans découvriront une ile mystérieuse à la végétation luxuriante dans le cadre d’un tout nouveau voyage qui proposera une histoire originale et un gameplay passionnant et permettra aux joueurs d’incarner leurs personnages préférés.

ONE PIECE ODYSSEY transporte l’équipage du Chapeau de Paille sur une nouvelle île mystérieuse où les attendent des quêtes, des luttes avec de puissants ennemis et des boss énigmatiques lors de combats passionnants au tour par tour. Dans le jeu, les joueurs pourront choisir librement de jouer l’un des neuf pirates préférés des fans – Monkey. D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usopp, Nico Robin, TonyTony. Chopper et Brook.

Produite par Toei Animation et basée sur le titre du manga le plus vendu de tous les temps par le créateur Eiichiro Oda, la série One Piece a été diffusée pour la première fois à la télévision japonaise en octobre 1999 et suit Monkey. D. Luffy et son équipage du chapeau de paille dans leur quête épique pour trouver « One Piece », le trésor légendaire de l’ancien roi des pirates, Gol D. Roger. Aujourd’hui, One Piece est une franchise mondiale qui comprend 15 longs métrages, dont le prochain « One Piece Film Red », des vidéos sur les plateformes de VOD, des jeux vidéo et un catalogue toujours plus impressionnant de produits sous licence comprenant des accessoires, des jouets, des jeux, des meubles, des articles ménagers, des vêtements et plus encore.

ONE PIECE ODYSSEY sortira sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S et PC.