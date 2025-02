Partager Facebook

Les Tuche mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles. Mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c’est l’occasion rêvée pour toute la famille d’aller découvrir l’Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre chocs culturels et maladresses, les Tuche se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise, qui n’est pas prête d’oublier leur séjour !

Après l’Amérique, Monaco et l’Elysée, Jeff et sa famille se retrouvent à Londres pour un cinquième volet. Réalisé par Jean-Paul Rouve, cet opus est fidèle aux précédents. Se plaçant dans le registre de l’humour absurde, le film déroule une succession de mini-sketchs et de vannes aussi délirantes qu’efficaces. On retrouve avec plaisir les personnages loufoques qui composent la famille Tuche. De quoi ravir les irréductibles de la saga.

God Save The Tuche

Un film de Jean-Paul Rouve

Avec Jean-Paul Rouve,Isabelle Nanty, Claire Nadeau

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 93 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 5 février 2025