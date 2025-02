Partager Facebook

Paris, 1977 : Maria Callas est sans doute la plus grande soprano de tous les temps. Pourtant, cela fait des années que la Primadonna assoluta ne s’est plus montrée en public. Malgré le soutien de sa cuisinière et de son majordome dévoué, la diva ne se nourrit presque plus que d’antidépresseurs, dont les effets l’incitent à croire encore en un improbable retour sur scène. Mais la réalité est tout autre.

Un visage à l’ovale parfait, un trait d’eye-liner marqué et un chignon volumineux. Angelina Jolie incarne avec brio la célèbre chanteuse d’opéra dans ce biopic rythmé par des airs d’opéra (sa voix a été mixée à celle de La Callas lors du montage). Présenté à la Mostra de Venise, le film retrace les derniers jours de la diva. Recluse dans son appartement parisien du XVIe arrondissement, Maria Callas ne le quitte que pour déambuler dans les rues de Paris en quête de sa voix, de sa vie perdue, de son histoire d’amour avec Aristote Onassis. Visuellement splendide, le film multiplie les flash back en noir et blanc et les scènes oniriques. Indissociable de l’opéra et comme marquée au fer rouge par le destin tragique des héroïnes qu’elle a interprétées, Maria est montrée comme fragile et mélancolique mais aussi comme s’affirmant libre et maîtresse de sa fin. Après les biopics de Diana Spencer et de Jackie Kennedy, Pablo Larrain clôt avec « Maria » un somptueux triptyque de femmes qui ont marqué leur époque.

Maria

Un film de Pablo Larraín

Avec Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Valeria Golino

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 2h03

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 5 février 2025