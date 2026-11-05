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La guerre a détruit le Japon. Godzilla a réduit ses ultimes espoirs à zéro. Deux ans ont passé. Depuis, le pays se bat sans relâche pour se relever et retrouver peu à peu une vie quotidienne.

Alors que l’humanité commence enfin à renouer avec une paix difficilement acquise, une nouvelle menace surgit et anéantit tout espoir en un instant.

Il n’y aura pas de troisième fois. Tout s’achève ici.

Le film fait suite à «Godzilla Minus One» (2023) visible sur Netflix. On avait laissé le pilote Kōichi Shikishima victorieux après avoir fait exploser son avion dans la gueule de Godzilla, dont le corps disloqué s’était dispersé dans les profondeurs de l’océan. «Godzilla Minus One» se situe deux ans plus tard dans un Japon qui tente de se remettre tant de la deuxième guerre mondiale que des attaques de Godzilla. Mais voici qu’un nouveau monstre surgit semant partout la désolation et la panique autour de lui.

Le film est spectaculaire, les scènes d’action dantesques et les effets visuels bluffants. Les combats les deux monstres sont particulièrement impressionnants. Autant dire que l’on ne boude pas son plaisir.

Godzilla Minus Zero

Un film de Takashi Yamazaki

Avec Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Min Tanaka, Jun Kunimura, Masami Nagasawa

Distributeur : Praesens Film

Durée : 135 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 4 novembre 2026