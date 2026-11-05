Verdansk débarque avec la saison 10 pour célébrer le 7ème anniversaire de de Call of Duty: Mobile

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Célébrez les sept ans de Call of Duty : Mobile avec le lancement de la Saison 10 : 7ème Anniversaire, le 12 novembre ! Une nouvelle ère du Battle Royale s’ouvre avec l’arrivée de Verdansk, une vaste carte accompagnée de changements majeurs dans le gameplay, les déplacements et l’interface utilisateur sur les deux grandes cartes du jeu. La Saison 10 marque également le retour du Goulag, l’arrivée du nouveau mode temporaire Create Your Truth, d’une collaboration avec Ford, de deux nouveaux tirages mythiques, du fusil de précision Signal 50, d’un tout nouveau Passe de combat et bien plus encore.

Verdansk fait son arrivée avec plus de 15 points d’intérêt majeurs particulièrement détaillés, dont des lieux emblématiques comme Superstore, Airport, Dam, Downtown, Prison et Stadium. La carte rejoint également le mode DMZ : Recon, accompagnée du nouveau Chemist Boss et du Prison Highlight Contract.

La mise à jour du Battle Royale apporte de nombreuses nouveautés aux deux grandes cartes, notamment de nouvelles animations à la troisième personne, des améliorations des déplacements et des contrôles aériens, ainsi que des parachutes pouvant être déployés en cours de partie à la place des wingsuits. Les joueurs pourront également déplacer leurs coéquipiers à terre tout en les réanimant. Les atouts seront désormais accessibles via les largages d’équipement et les stations de ravitaillement, tandis que les séries de points, renommées Field Assets, pourront être intégrées aux configurations et deviendront plus rares.

Le 7ème anniversaire sera rythmé par de nombreux événements, à commencer par Operation: Verdansk Convergence. Les joueurs devront accomplir des objectifs pour l’une des trois factions : Makarov, la Task Force 141 et les Observers. En atteignant certains paliers, ils pourront débloquer des récompenses, dont l’apparence d’opérateur Ghost – Desert Ghost.

Le Passe de combat du 7ème anniversaire mettra à l’honneur le Signal 50, un fusil de précision à cadence de tir élevée, particulièrement adapté aux longues lignes de vue de Verdansk.

Dans la boutique, deux nouveaux tirages mythiques permettront d’obtenir un opérateur mythique et une arme mythique. Le tirage Means to an End proposera l’apparence d’opérateur mythique Alias – Shattered Effigy, tandis que Botanist introduira le plan d’arme mythique du fusil de précision Signal 50 – Exobotanica. Deux tirages supplémentaires issus de la collaboration Ford Racing mettront également à l’honneur les véhicules Ford Mustang et Ford Raptor.

Enfin, une semaine après le lancement de la saison, les joueurs pourront découvrir la collaboration Ford Racing à travers un événement reposant sur une série de défis. En accomplissant des actions simples, comme se connecter au jeu, participer à des parties ou réaliser des éliminations dans n’importe quel mode, ils pourront progresser à travers différents paliers et débloquer plus de 20 récompenses, dont l’apparence d’opérateur Urban Tracker – Pit Crew, l’apparence de véhicule Rallycar – Sports Mode et le plan d’arme DR-H – Command Console.

La Saison 10 de Call of Duty: Mobile : 7ème anniversaire sera disponible le 12 novembre à 01h00.