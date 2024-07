Google: de nouvelles lunettes connectées avec l’IA Gemini en vue?

Partager Facebook

La bataille pour dominer le marché des lunettes de réalité augmentée s’annonce intense entre les géants de la technologie.

Actuellement, les Ray-Ban Meta Smart Glasses dominent le marché, mais Google semble bien déterminé à revenir dans la course. Selon des informations de The Financial Times et The Verge, l’entreprise de Mountain View travaillerait sur ses propres lunettes intelligentes, cette fois-ci équipées de son IA maison, Gemini. Ce serait une occasion pour Google de se racheter après l’échec des Google Glass, en misant sur sa puissance en intelligence artificielle !

Au cœur de cette guerre des lunettes connectées se trouve un acteur clé : EssilorLuxottica. Né de la fusion entre le français Essilor et l’italien Luxottica, ce géant de l’optique a déjà noué un partenariat fructueux avec Meta pour concevoir deux générations de Ray-Ban intelligentes. Cependant, selon des informations obtenues par The Financial Times et The Verge, Google aurait également approché EssilorLuxottica pour lancer sa propre paire de lunettes estampillées Ray-Ban, cette fois dotées de l’IA Gemini. Une proposition alléchante, bien que les sources précisent qu’il est peu probable qu’EssilorLuxottica rompe son alliance avec Meta pour s’associer exclusivement à Google.

L’intérêt de Google pour EssilorLuxottica n’est pas anodin. Avant sa fusion avec Essilor, Luxottica avait déjà collaboré avec l’entreprise de Mountain View sur le projet Google Glass. Bien que ces lunettes pionnières n’aient pas eu le succès escompté, elles ont établi une relation entre les deux entreprises. Forts de cette expérience commune, Google et EssilorLuxottica pourraient donc repartir sur de nouvelles bases, en capitalisant sur les progrès de l’IA et de la réalité augmentée. De quoi offrir une seconde chance aux lunettes connectées made by Google.

Outre ses approches auprès d’EssilorLuxottica, plusieurs indices laissent penser que Google prépare activement son retour sur le marché des lunettes de réalité augmentée. Des bouts de code découverts dans l’application Google pour Android évoquent un nouveau modèle de lunettes intelligentes en préparation. Lors de la conférence Google I/O 2022, l’entreprise avait également brièvement présenté un prototype de lunettes, sans donner plus de détails. Depuis, c’est le silence radio, mais il ne fait guère de doute que Google travaille intensément sur ce projet en coulisses.

Google ne mise pas tout sur EssilorLuxottica pour concrétiser ses ambitions dans les lunettes connectées. En mai dernier, la firme a annoncé un partenariat avec Magic Leap pour développer des “solutions et expériences de réalité étendue (XR)”, un terme qui englobe réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte. Le géant de la recherche planche également sur du matériel XR avec Samsung, bien que les détails restent encore flous à ce stade. Autant d’initiatives qui témoignent de l’intérêt croissant de Google pour ce marché en pleine expansion.

Bien que les contours des futures lunettes connectées de Google restent incertains, une chose est sûre : l’IA sera au cœur du dispositif. Lors de la dernière conférence Google I/O en 2024, la firme a présenté Project Astra, sa vision d’une IA avancée capable d’améliorer notre quotidien. Et dans la démo, on apercevait justement une paire de lunettes intelligentes. Il ne fait aucun doute que Google compte capitaliser sur sa puissance en matière d’intelligence artificielle, incarnée par son IA maison Gemini, pour se démarquer sur le marché des lunettes AR.

En intégrant des fonctionnalités IA avancées, telles que la reconnaissance d’objets ou la traduction en temps réel, Google espère offrir une expérience plus riche et utile que ses concurrents. Reste à savoir quand ces fameuses lunettes Google nouvelle génération verront le jour. Si la firme reste discrète sur son calendrier, les récentes approches auprès d’EssilorLuxottica laissent penser que le projet est bien avancé. Rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus sur ces lunettes connectées qui pourraient bien redéfinir le marché de la réalité augmentée !