Infomaniak : kSuite a de quoi séduire!

Infomaniak, une entreprise de 30 ans, offre divers services numériques, dont le stockage de fichiers, la création et l’hébergement de sites web, et la messagerie électronique. Elle s’engage écologiquement en publiant annuellement ses émissions de gaz à effet de serre. Si les solutions de productivité les plus connues se nomment Microsoft 365 ou Google Workspace, kSuite d’Infomaniak vaut également le détour.

Récemment, plusieurs innovations ont été annoncées :

Intégration de Draw.io à kDrive avec une période de restauration étendue à 90 jours.

Introduction de nouveaux serveurs privés Lite.

Amélioration de kChat avec des options de confidentialité et une organisation améliorée grâce à l’IA.

Simplification de l’impression dans Service Mail, ajout de nouvelles signatures et adresses de redirection.

Accessibilité de l’IA via une plateforme web.

Mise à jour de l’app Streaming Radio pour fournir de nouvelles statistiques.

Ouverture du domaine .swiss à tous.

Refonte de l’interface de la solution Newsletter.

Nouvelle option de duplication d’événements dans l’app Ticketing.

Gestion des apps collaboratives dans kSuite.

Transfert de dossiers jusqu’à 50 Go via Swiss Transfer.

Infomaniak est une entreprise indépendante fondée en 1994 à Genève, spécialisée dans l’hébergement web, les noms de domaine, et la diffusion de contenus audio et vidéo. Sa suite bureautique en ligne, kSuite, lancée en 2020 après des années de recherche, se distingue par sa confidentialité, sa transparence sur l’utilisation des données et son engagement écologique. A l’utilisation, kSuite s’avère agréable et peut sans coup férir tenir tête à la concurrence, d’autant plus que le service va encore évoluer prochainement.

Présentation de kSuite

kSuite comprend :

Docs : Un traitement de texte avec des options de mise en page, insertion d’éléments variés, outils de références et modules complémentaires.

: Un traitement de texte avec des options de mise en page, insertion d’éléments variés, outils de références et modules complémentaires. Grids : Un éditeur de feuilles de calcul avec des fonctions de mise en page, insertion d’éléments, formules diverses et tableaux croisés dynamiques.

: Un éditeur de feuilles de calcul avec des fonctions de mise en page, insertion d’éléments, formules diverses et tableaux croisés dynamiques. Points : Un outil de création de présentations avec des options de mise en page, insertion d’éléments et modules complémentaires.

kSuite propose aussi des applications web :

Mail : Client mail avec importation de mails et dossiers, fonctions anti-hameçonnage.

: Client mail avec importation de mails et dossiers, fonctions anti-hameçonnage. kMeet : Solution de visioconférence.

: Solution de visioconférence. kPaste : Envoi de messages chiffrés.

: Envoi de messages chiffrés. SMS : Envoi de SMS.

: Envoi de SMS. Calendar : Gestion d’emploi du temps.

: Gestion d’emploi du temps. Contacts : Répertoire en ligne.

: Répertoire en ligne. Swiss Transfer : Transfert de fichiers volumineux jusqu’à 50 GB.

kSuite est accessible sur navigateurs et via des applications pour tablettes, smartphones (Android et iOS), macOS, Windows et Linux. Elle favorise la collaboration avec des fonctions de co-édition, commentaires et messagerie électronique. Ce qui peut être intéressant pour des équipes travaillant sur les mêmes projets.

Infomaniak propose trois formules payantes pour kSuite avec une période d’essai gratuit de 30 jours pour ceux qui désireraient s’y essayer :

Standard : Cloud : 15 Go par personne.

Mail : 2 adresses par personne.

Outils avancés, partage et collaboration, backup et récupération.

Tarif : CHF 1,76/mois par utilisateur supplémentaire. Pro : Cloud : 3 To par personne.

Mail : 5 adresses par personne.

Synchronisation avec NAS et WebDAV.

Tarif : CHF 3,67/mois par utilisateur. Entreprise : Cloud : 6 To par personne.

Mail : 10 adresses par personne.

Personnalisation des URLs et interface.

Tarif : CHF 6.92/mois par utilisateur.

L’assistance est disponible 7 jours sur 7 via chatbot, email et téléphone, avec de nombreux guides en ligne. Les dernières mises à jour améliorent le service avec un système de fallback, de nouvelles statistiques, et des outils de gestion pour les managers. Pour avoir testé à plusieurs reprises l’assistance web, nous en sommes totalement satisfaits, tant en regard de la réactivité que de l’efficacité des interlocuteurs chez Infomaniak

Infomaniak est respectueuse de l’environnement, certifiée ISO 14001 et 50001 depuis 2015, et utilise des serveurs de dernière génération à faible consommation. Elle est aussi certifiée ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d’information et prévoit l’introduction prochaine d’un coffre-fort chiffré de bout en bout pour renforcer la sécurité des données.

Une solution à envisager, Swiss Made qui plus est!

Infomaniak, avec son engagement écologique et ses mises à jour fréquentes, s’impose comme une alternative sérieuse à Office et Workspace. Bien que certaines fonctionnalités comme l’application mobile et le chiffrement de bout en bout manquent encore, ses outils collaboratifs et ses tarifs compétitifs en font une solution prometteuse pour l’avenir.