Google Health 5.01 : la plus importante mise à jour depuis la fin de Fitbit est disponible

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Google déploie une mise à jour majeure de Google Health avec de nombreuses améliorations pour le suivi nutritionnel, l’activité physique, le sommeil et la synchronisation des données Fitbit. Une évolution stratégique qui renforce l’expérience utilisateur sur Android et iPhone.

Google poursuit l’évolution de son écosystème dédié au bien-être numérique. La firme de Mountain View déploie actuellement la version 5.01 de Google Health, une mise à jour particulièrement importante qui apporte son lot d’améliorations fonctionnelles, de corrections techniques et d’optimisations visuelles. Disponible dès aujourd’hui sur Android et iOS, cette nouvelle version sera progressivement distribuée à l’ensemble des utilisateurs au cours des prochaines semaines.

Avec cette mise à jour, Google renforce significativement les capacités de sa plateforme de suivi santé, désormais appelée à succéder pleinement à l’héritage de Fitbit. Au programme : une meilleure gestion de la nutrition, un suivi sportif plus précis, des corrections liées au sommeil ainsi que plusieurs améliorations d’accessibilité et de synchronisation des données.

Un suivi nutritionnel plus précis et plus intuitif

Le module consacré à l’alimentation figure parmi les principaux bénéficiaires de cette évolution.

Google Health permet désormais aux utilisateurs d’accéder directement aux aliments personnalisés qu’ils ont créés auparavant. Cette fonctionnalité, particulièrement attendue par les adeptes du suivi nutritionnel avancé, simplifie considérablement l’enregistrement des repas et la gestion des habitudes alimentaires.

La société indique également que la création de nouveaux aliments personnalisés directement depuis l’application sera prochainement disponible, renforçant encore davantage les possibilités offertes aux utilisateurs soucieux de leur équilibre nutritionnel.

Par ailleurs, plusieurs anomalies liées à l’importation de données provenant d’applications tierces ont été corrigées. Jusqu’à présent, certains repas synchronisés depuis des plateformes populaires comme MyFitnessPal, Cronometer ou Lose It via Apple Health étaient incorrectement classés dans la catégorie « Autre ». Désormais, les aliments sont automatiquement associés à leur repas correspondant, qu’il s’agisse du petit-déjeuner, du déjeuner, du dîner ou d’une collation.

Cette correction améliore considérablement la lisibilité des statistiques alimentaires quotidiennes et la cohérence des rapports nutritionnels.

Une interface nutritionnelle modernisée sur Android et iPhone

Google a également retravaillé plusieurs éléments de l’interface utilisateur afin d’améliorer l’expérience globale.

Sur iOS, le changement d’unité de mesure lors de l’enregistrement d’un aliment depuis les résultats de recherche devient plus rapide et plus intuitif. Une évolution discrète mais appréciable pour les utilisateurs qui enregistrent régulièrement leurs apports nutritionnels.

Les graphiques liés aux calories, aux macronutriments et au suivi alimentaire ont également été harmonisés dans l’ensemble de l’application. Que ce soit dans l’onglet « Aujourd’hui », la section « Santé » ou les analyses détaillées, les données bénéficient désormais d’une présentation plus cohérente et plus lisible.

Course à pied et activité physique : des données enfin plus fiables

Les sportifs, et plus particulièrement les amateurs de course à pied, profitent eux aussi d’améliorations significatives.

Depuis plusieurs mois, certains utilisateurs signalaient que leurs sessions de running étaient parfois identifiées comme d’autres types d’activités physiques. Cette anomalie impactait aussi bien les nouveaux entraînements que certaines données historiques.

Google confirme avoir définitivement corrigé ce problème, garantissant désormais une classification plus précise des exercices enregistrés.

Autre amélioration importante : les fameux « splits », ces données permettant d’analyser les performances kilomètre par kilomètre ou mile par mile, réapparaissent désormais correctement dans les résumés d’entraînement. Une information essentielle pour les coureurs souhaitant suivre leur progression avec précision.

Le chargement des cartes GPS utilisées lors des activités extérieures a également été optimisé afin d’offrir une navigation plus fluide et un affichage plus rapide des parcours réalisés.

Google corrige plusieurs problèmes sur iPhone

Les utilisateurs d’iPhone bénéficient eux aussi de plusieurs correctifs attendus.

Un bug affectant le comptage des pas pouvait provoquer un double enregistrement lorsque les données provenant d’Apple Health étaient combinées au suivi d’activité du smartphone. Cette anomalie est désormais éliminée, garantissant des statistiques plus fiables.

Google a également résolu un problème touchant certains utilisateurs lors de la migration de leur compte Fitbit vers un compte Google. Les personnes concernées peuvent désormais finaliser normalement leur transition en relançant simplement la procédure.

Par ailleurs, l’écran « Amis et Famille », qui souffrait parfois de ralentissements importants, retrouve enfin une réactivité conforme aux standards actuels.

Suivi du sommeil et données quotidiennes : davantage de précision

Le suivi du sommeil, pilier central de Google Health, bénéficie lui aussi d’ajustements importants.

Certains utilisateurs ne voyaient plus apparaître leur indice de sommeil, pourtant essentiel pour évaluer la qualité de leur récupération nocturne. Ce dysfonctionnement appartient désormais au passé.

Sur Android, Google a également corrigé un problème affectant l’onglet « Aujourd’hui », dont les données pouvaient parfois afficher des informations obsolètes ou incomplètes. Les statistiques quotidiennes reflètent désormais avec davantage de précision l’état réel de l’activité physique, du sommeil et des indicateurs de santé.

Une accessibilité renforcée pour tous les utilisateurs

Enfin, Google poursuit ses efforts en matière d’inclusion numérique.

Cette nouvelle version améliore la compatibilité avec les technologies d’assistance VoiceOver sur iOS et TalkBack sur Android. Les boutons interactifs, les graphiques de suivi et les différentes sections de l’application bénéficient désormais d’une meilleure prise en charge pour les personnes malvoyantes ou en situation de handicap visuel.

Une mise à jour stratégique pour l’avenir de Google Health

Avec la version 5.01, Google démontre sa volonté d’accélérer la transformation de Google Health en une plateforme de santé connectée complète et moderne. Entre amélioration du suivi nutritionnel, optimisation des activités sportives, correction des problèmes de synchronisation Fitbit et renforcement de l’accessibilité, cette mise à jour répond à de nombreuses demandes formulées par la communauté.

Une évolution qui confirme également l’ambition du géant américain de faire de Google Health l’un des acteurs majeurs du suivi santé numérique face à Apple Health, Samsung Health et aux autres plateformes spécialisées du secteur.