Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : un nouveau smartphone pliable premium prêt à défier l’iPhone Ultra

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Samsung préparerait une montée en gamme spectaculaire de sa famille de smartphones pliables avec l’arrivée du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Plus grand, plus puissant et plus ambitieux, ce nouveau modèle pourrait devenir la vitrine technologique du constructeur coréen face aux futures offensives d’Apple.

L’été 2026 pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution du marché des smartphones pliables. D’après plusieurs indiscrétions convergentes, Samsung s’apprêterait à enrichir sa gamme de terminaux à écran flexible avec trois nouveaux modèles particulièrement attendus : les Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8, accompagnés cette fois d’une déclinaison inédite baptisée Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Avec cette nouvelle référence positionnée sur le segment ultra-premium, le leader mondial du smartphone entendrait renforcer son avance dans l’univers des appareils pliables tout en préparant le terrain face aux futures ambitions d’Apple, dont un hypothétique iPhone Ultra est régulièrement évoqué pour la rentrée prochaine.

Une certification qui confirme l’existence du Galaxy Z Fold 8 Ultra

Les spéculations autour d’un modèle Ultra ont récemment pris une nouvelle dimension après la découverte d’une certification Bluetooth SIG relayée par plusieurs médias spécialisés asiatiques, dont Sumahodigest.

Cette documentation fait explicitement référence à l’appellation « Ultra », une première dans la famille Galaxy Fold. Plus intéressant encore, plusieurs variantes du terminal auraient été enregistrées simultanément, laissant supposer une commercialisation mondiale adaptée aux différents opérateurs et marchés régionaux.

Au total, cinq déclinaisons distinctes auraient été identifiées, parmi lesquelles une version internationale déverrouillée destinée à une diffusion plus large. Certains observateurs ont également remarqué des similitudes de nomenclature avec d’autres références Samsung déjà utilisées sur le marché américain, renforçant davantage la crédibilité de cette fuite.

Une configuration haut de gamme adaptée aux contraintes du marché

Si Samsung n’a évidemment confirmé aucune caractéristique technique, plusieurs indices permettent déjà d’esquisser le profil de ce futur smartphone pliable premium.

Contrairement aux générations précédentes qui proposaient un large éventail de capacités de stockage et de mémoire vive, la situation actuelle du marché des composants pourrait pousser le constructeur à rationaliser son catalogue.

Le Galaxy Z Fold 7 était disponible en plusieurs configurations allant jusqu’à 1 To de stockage et 16 Go de mémoire vive. Toutefois, la hausse persistante des coûts liés aux modules mémoire, parfois qualifiée de « RAMageddon » par certains analystes du secteur, pourrait limiter le nombre de variantes proposées sur cette nouvelle génération.

Le récent Galaxy Z Trifold, développé à titre expérimental, illustre déjà cette tendance puisqu’il n’était disponible qu’en versions 512 Go et 1 To, toutes deux associées à 16 Go de RAM.

Un format inédit pour séduire les utilisateurs les plus exigeants

Au-delà de sa fiche technique, le Galaxy Z Fold 8 Ultra pourrait surtout se distinguer par son design.

Plusieurs fuites évoquent en effet un format sensiblement différent de celui des Galaxy Fold traditionnels. Repéré récemment sous un imposant étui de camouflage destiné à masquer son apparence définitive, l’appareil adopterait un châssis plus large et légèrement moins haut.

Cette approche, parfois comparée à un format « passeport », viserait à améliorer l’expérience utilisateur aussi bien en mode fermé qu’en mode tablette. L’objectif serait de proposer un affichage plus confortable pour la productivité, la consultation de contenus multimédias et les usages liés à l’intelligence artificielle générative.

Samsung chercherait ainsi à différencier davantage sa gamme Ultra des modèles Fold classiques en proposant une expérience plus exclusive et plus orientée vers les utilisateurs professionnels.

Galaxy Unpacked 2026 : Londres en ligne de mire

Toutes les attentions se tournent désormais vers le prochain événement Galaxy Unpacked, qui devrait servir de vitrine mondiale à cette nouvelle génération de smartphones pliables Samsung.

Selon plusieurs rumeurs persistantes, la conférence annuelle du constructeur sud-coréen pourrait se tenir à Londres à partir du 22 juillet 2026. Si aucune confirmation officielle n’a encore été communiquée, cette date revient avec insistance dans les différents rapports publiés ces dernières semaines.

L’événement devrait logiquement permettre de découvrir en détail le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8 ainsi que l’inattendu Galaxy Z Fold 8 Ultra, appelé à devenir le nouveau porte-étendard technologique de la marque.

Samsung veut conserver son avance sur le marché du smartphone pliable

Face à une concurrence de plus en plus agressive venue de Chine et à l’arrivée annoncée d’Apple sur le segment des appareils pliables, Samsung semble déterminé à accélérer son rythme d’innovation.

Avec un Galaxy Z Fold 8 Ultra plus ambitieux, un design revisité et des performances susceptibles d’établir une nouvelle référence sur le marché, le constructeur coréen entend conserver son statut de pionnier dans l’univers des smartphones à écran flexible.

Une chose apparaît déjà certaine : la bataille du smartphone pliable haut de gamme s’annonce particulièrement intense dans les mois à venir, et Samsung compte bien rester au centre du jeu.