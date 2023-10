Google lance Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ses tout derniers smartphones en Suisse

Partager Facebook

Design élégant. Fonctions pratiques. Un appareil photo performant et des outils de montage inédits. Toutes ces nouveautés et bien plus encore: place aux nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google. Commercialisés en Suisse à partir du 12 octobre 2023, les derniers smartphones de Google offrent une expérience utilisateur hors du commun. Parallèlement, Google Pixel 7a, smartphone moderne de série A, fait son entrée en Suisse.

Voici Pixel 8 et Pixel 8 Pro, deux smartphones développés par Google et alimentés par l’IA pour une expérience encore plus pratique et personnalisée. Ces smartphones regorgent de fonctionnalités inédites, toutes animées par la puce Google Tensor G3. Voici un aperçu de tout ce qu’ils ont à offrir, du design aux nouveaux capteurs en passant par les appareils photos dernier cri, et bien plus encore.

L’élégance au quotidien

Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont conçus dans un design élégant avec une silhouette douce, de superbes finitions métallisées et des matériaux recyclés.

Avec ses bords arrondis et une taille plus petite que son prédécesseur, il offre une tenue en main très agréable. Son écran Actua 6,2 pouces offre une clarté très réaliste. Disponible dans les coloris Vert Sauge, Noir Volcanique et Rose, Pixel 8 est orné d’une finition métallique satinée et de verre poli au dos.

L’écran Super Actua 6,7 pouces du Pixel 8 Pro est le plus lumineux que Google ait jamais édité. Même en plein soleil, la qualité de ses images ultra HDR très réalistes est parfaite. Complètement plat, l’écran permet de profiter d’une expérience plus immersive avec davantage d’espace. Il dispose lui aussi d’un dos en verre mat avec un cadre en aluminium et est disponible en trois coloris: Bleu Azur, Noir Volcanique et Porcelaine.

Placé au dos du Pixel 8 Pro, un nouveau capteur de température permet de rapidement scanner un objet pour en connaître la température. Une fonctionnalité bien pratique pour savoir si la poêle est assez chaude pour débuter la cuisson ou si le lait du biberon de bébé est à la bonne température.

De nouvelles améliorations pour l’appareil photo

Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont dotés de puissants systèmes photo actualisés qui permettent de prendre des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle, et comportent des outils de montage qui changent la donne.

Tous les capteurs photo du Pixel 8 Pro ont été mis à jour. Plus grand, le module ultra grand-angle permet une encore meilleure mise au point macro. Le téléobjectif prend des photos au zoom optique 5x. Le module photo à l’avant dispose désormais de la mise au point automatique pour prendre les meilleurs selfies sur un smartphone Pixel.

Pixel 8 est équipé du même module photo principal mis à jour, plus un nouvel objectif grand angle permettant la mise au point macro.

L’appli de l’appareil photo est dotée d’une interface intuitive au design repensé pour trouver et capturer rapidement du contenu dans les modes photo et vidéo préférés. Pixel 8 Pro permet d’accéder au mode Pro pour un meilleur contrôle créatif du module photo Pixel avec des paramètres tels que la vitesse d’obturation, l’ISO, les photos 50 MP sur l’ensemble de la plage de zoom, et bien plus encore.

Cela arrive à tout le monde: la photo de groupe était parfaite, mais une personne ne regardait pas l’objectif. Meilleure prise utilise les photos déjà prises pour créer la photo que l’on souhaite obtenir. Pour y parvenir, un algorithme intégré crée une image combinée à partir de différentes photos pour que tout le monde paraisse à son avantage.

Dans Google Photos, Retouche magique est une nouvelle expérience de montage qui utilise l’IA générative pour que les photos prises reflètent réellement l’atmosphère du moment auquel elles ont été prises. Il est possible de repositionner et modifier la taille des objets, ou d’utiliser des réglages prédéfinis pour faire ressortir l’arrière-plan – en quelques pressions du doigt.

Gomme magique audio permet de réduire facilement les sons gênants des vidéos, par exemple le vent qui souffle ou le brouhaha de la foule. Cette fonctionnalité audio informatique inédite utilise des modèles d’apprentissage machine avancés pour trier les sons en différentes couches afin d’en contrôler le niveau.

Protéger les personnes et les informations personnelles

Google Tensor G3 fonctionne avec la puce de sécurité Titan M2 pour protéger les informations personnelles et rendre Pixel plus résistant aux attaques sophistiquées. Sur Pixel 8, le déverrouillage par reconnaissance faciale est désormais compatible avec la classe biométrique Android la plus élevée, permettant d’accéder à des applis bancaires et de paiement telles que Google Wallet.

Avec Pixel, l’utilisateur profite de fonctionnalités et de mises à jour exclusives pour améliorer sans cesse le téléphone au fil du temps. Pour la première fois, Google fournit sept ans d’assistance logicielle pour Pixel 8 et Pixel 8 Pro, comprenant des mises à niveau de l’OS, des mises à jour de sécurité et des mises à jour groupées réguliers.

Pixel 7a – désormais également disponible en Suisse

Voici Google Pixel 7a, le dernier smartphone de la série A qui fournit toutes les fonctionnalités de Google, à un prix abordable. Il est équipé du Google Tensor G2 et de Titan M2 qui le rendent plus rapide, plus efficace et plus sûr. Pixel 7a est doté de nombreuses fonctionnalités indispensables des smartphones premium de Google, désormais disponibles pour la première fois dans un smartphone de la série A – comme le déverrouillage par reconnaissance faciale, 8 Go de RAM, un écran Smooth Display jusqu’à 90 Hz et le chargement sans fil.

Prix et disponibilité en Suisse

Google Pixel 7a, Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro peuvent être précommandés dès aujourd’hui chez Swisscom, Mobilezone, Digitec et dans Google Store. Dès le 12 octobre 2023, les smartphones seront ensuite officiellement disponibles dans les magasins de Suisse.