Mieux surveiller les objets de valeur avec le nouveau Samsung Galaxy SmartTag2

Samsung a annoncé aujourd’hui le lancement du Galaxy SmartTag2, qui sera commercialisé dans le monde entier le 11 octobre. Le Galaxy SmartTag2 élargit la gamme Galaxy SmartTag et apporte des possibilités nouvelles et optimisées pour garder une trace des objets de valeur, des valises, des vélos ou des animaux domestiques.

« Avec le Galaxy SmartTag2, nous voulons nous assurer que les utilisatrices et utilisateurs de Samsung Galaxy puissent trouver leurs objets de manière simple et intuitive, explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. Grâce à de nouvelles fonctions et à une plus grande autonomie de la batterie, le Galaxy SmartTag2 permettra aux utilisatrices et utilisateurs de se sentir en sécurité plus longtemps et dans davantage de situations. »

Des fonctions intuitives rendent la recherche d’objets perdus plus facile que jamais1

Le nouveau Lost Mode2 du Galaxy SmartTag2 permet aux utilisatrices et utilisateurs de saisir leurs coordonnées sous forme de message. Tous ceux qui trouvent un objet muni d’un Galaxy SmartTag2 peuvent ensuite scanner l’étiquette avec leur smartphone et consulter le message et les coordonnées du propriétaire. De ce fait, le Galaxy SmartTag2 convient également pour être fixé au collier de son propre animal de compagnie. Le Lost Mode fonctionne avec tout appareil mobile équipé d’un lecteur NFC et d’un navigateur web.

Le Galaxy SmartTag2 offre également une vue améliorée de la boussole, qui indique par des flèches la direction et la distance entre le Galaxy SmartTag2 et l’utilisatrice ou l’utilisateur. Ce mode est disponible sur tous les smartphones Galaxy supportant l’UWB, comme le Galaxy S23 Ultra3.

L’application SmartThings Find a également été mise à jour. Avec les Galaxy SmartTags nouvellement enregistrés, un raccourci vers l’application est désormais installé sur le smartphone des utilisateurs, ce qui leur permet de lancer SmartThings Find plus rapidement. En outre, l’application dispose désormais d’une vue cartographique en plein écran et d’une interface utilisateur intuitive qui rend l’expérience utilisateur encore plus transparente.

Enfin, lorsque l’on change de smartphone Galaxy, SmartTag2 synchronise désormais automatiquement le nouveau smartphone Galaxy avec le compte Samsung.

De nouveaux modes permettent de prolonger l’autonomie de la batterie4

Le nouveau mode d’économie d’énergie, disponible en plus du mode normal amélioré, permet désormais aux utilisatrices et utilisateurs d’utiliser le Galaxy SmartTag2 encore plus longtemps. Grâce à lui, la batterie peut durer jusqu’à 700 jours, soit plus du double de la durée des modèles précédents. En mode normal, la durée de vie de la batterie du SmartTag2 peut atteindre 500 jours, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport aux modèles précédents. La possibilité de passer d’un mode à l’autre permet aux utilisatrices et utilisateurs de suivre leurs objets de valeur, des clés de la voiture au vélo, plus longtemps.

Un design compact et résistant pour une utilisation plus large

La nouvelle taille compacte et le design en forme d’anneau du Galaxy SmartTag2 ont été conçus dans un souci de facilité d’utilisation. La grande boucle métallique permet d’attacher des accessoires tels que des clips et des porte-clés, qui peuvent à leur tour être fixés aux sacs et aux bagages.

La résistance du Galaxy SmartTag2 a en outre été améliorée grâce à la classification IP675 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent ainsi suivre leurs objets même à l’extérieur, par exemple. Les propriétaires d’animaux domestiques n’ont en outre plus à se soucier de l’usure quotidienne du tag due aux gamelles d’eau ou aux déplacements de leur animal à l’extérieur.

Le Galaxy SmartTag2 prend également en charge un nouveau mode de promenade pour animaux de compagnie, qui facilite l’enregistrement des promenades avec votre ami à fourrure.

L’insouciance reconditionnée

Le Galaxy SmartTag2 conserve de nombreuses fonctions populaires du Galaxy SmartTag et du Galaxy SmartTag+. Il utilise les avantages du Bluetooth Low Energy (BLE), de l’UWB et de la technologie de Augmented Reality (AR) Find pour guider visuellement les utilisatrices et utilisateurs vers leur objet de valeur à l’aide de la caméra de leur smartphone Samsung Galaxy. En outre, le Galaxy SmartTag2 fonctionne dans une portée Bluetooth maximale de 120 mètres et peut commander des appareils Smart Home via l’application SmartThings.

Samsung continue de protéger la vie privée des utilisatrices et utilisateurs de Samsung Galaxy en ne rendant accessible la localisation de l’appareil que sur autorisation. SmartThings Find crypte en outre les données de l’utilisatrices ou l’utilisateur et est pris en charge par Samsung Knox afin de créer un niveau de sécurité supplémentaire. En outre, la désactivation du Lost Mode masque immédiatement les informations de contact du propriétaire et efface le message laissé sur l’appareil.

Pour les utilisatrices et utilisateurs de Samsung Galaxy, SmartThings Find peut également offrir une sécurité grâce à la fonction « Unknown tag alerts », qui vise à empêcher l’utilisation abusive des services de localisation. Cette fonction avertit les utilisatrices et utilisateurs d’un suivi non autorisé en leur envoyant une notification lorsque SmartThings Find détecte un SmartTag inconnu qui les suit.

Le Galaxy SmartTag2 fonctionne également en toute transparence avec la SmartThings Station, qui est intégrée à SmartThings Find et sert de scanner d’appareils « Always-at-home » pour garder une trace de tous les objets de valeur étiquetés avec SmartTag. La SmartThings Station informe les utilisatrices et utilisateurs de l’emplacement de leurs objets tagués, qu’il s’agisse d’objets personnels comme des portefeuilles et des clés, de télécommandes de télévision ou d’appareils enregistrés comme des smartphones, des tablettes, des montres et des écouteurs. Les propriétaires d’animaux domestiques reçoivent en outre une notification lorsqu’un collier tagué s’éloigne trop de la SmartThings Station.

Prix et disponibilité

Le Galaxy SmartTag2 sera disponible dans le commerce suisse à partir du 11 octobre 2023 à partir de 39,90 CHF (prix de vente conseillé pour 1 pack) ou 119,90 CHF (prix de vente conseillé pour 4 packs) en noir et blanc.