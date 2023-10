Google Pixel Buds Pro: désormais aussi en Suisse avec des fonctionnalités utiles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Google Pixel Buds Pro arrivent en Suisse. Google Pixel Buds pro sont dotés de fonctions utiles et intelligentes. Ils ont été conçus pour fonctionner parfaitement avec l’ensemble de la gamme Pixel de Google. Google Pixel Buds seront disponibles dès le 12 octobre 2023 dans les magasins de Suisse et peuvent être précommandés dès aujourd’hui.

Clarté du son de l’interlocuteur

Pixel Buds Pro intègrent l’IA nécessaire pour offrir aux utilisateurs et utilisatrices une expérience audio exceptionnelle. S’appuyant sur l’excellente qualité d’appel du lancement de l’année dernière, Pixel Buds Pro prennent désormais en charge la fonction Clarté du son de l’interlocuteur. Cette fonction réduit les bruits de fond autour de la personne à l’autre bout du fil, améliorant ainsi sa voix pour que les utilisateurs puissent l’entendre encore plus clairement.

Parler les mains libres

Grâce à l’IA, les utilisateurs n’ont plus besoin de retirer leurs écouteurs pour parler. Lorsque l’utilisateur active la détection de conversation, l’IA détecte le moment où il commence à parler et réagit en mettant la musique en pause et en passant en mode Transparence, permettant alors à l’utilisateur d’entendre tout ce qui se dit. Lorsque l’utilisateur cesse de parler, la musique reprend automatiquement et la suppression active du bruit s’enclenche. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec le monde qui les entoure et revenir à l’écoute de leur musique sans aucune distraction, le tout sans avoir à lever le petit doigt.

Réduction de la latence des jeux

Les Pixel Buds Pro offrent une expérience de jeu immersive et dynamique en minimisant la latence inhérente aux jeux sur Bluetooth. Sur Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Pixel Buds Pro réduisent le délai de transmission de l’audio du téléphone aux écouteurs pour les jeux compatibles sur le smartphone Pixel.

Prix et disponibilité en Suisse

Google Pixel Buds Pro peuvent être précommandés dès aujourd’hui chez Swisscom, Mobilezone, Digitec et dans Google Store. Dès le 12 octobre 2023, ils seront ensuite officiellement disponibles dans les magasins de Suisse.