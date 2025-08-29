Google muscle son arsenal face aux applications clandestines : une vérification des développeurs bientôt généralisée

Partager Facebook

Face à l’ingéniosité croissante des cybercriminels, Google déploie un programme de vérification d’identité des développeurs. Objectif : protéger les utilisateurs d’Android des applications frauduleuses, souvent téléchargées en dehors du circuit officiel.

Une parade contre la prolifération de logiciels indésirables

Confronté à une multiplication d’applications frauduleuses infiltrant son univers Android, Google vient d’annoncer une initiative de grande ampleur destinée à renforcer les digues de sécurité. Le groupe de Mountain View mettra en place Developer Verification, un programme voué à authentifier l’identité des créateurs de logiciels, qu’ils choisissent de distribuer leurs applications via le Play Store ou par le biais de canaux alternatifs. Par ce dispositif, l’entreprise entend colmater une brèche longtemps exploitée par les cybercriminels : la diffusion de programmes installés en dehors de la boutique officielle.

Le “sideloading”, maillon faible de l’écosystème Android

Jusqu’ici, seul le Play Store bénéficiait, depuis août 2023, du contrôle D-U-N-S (Data Universal Numbering System), un mécanisme de certification ayant contribué à réduire la présence des malwares dans la boutique. Mais cette exigence ne s’appliquait pas aux logiciels récupérés par “sideloading”, c’est-à-dire installés directement à partir de sites tiers ou de fichiers APK circulant hors des circuits certifiés. Or, les chiffres communiqués par Google sont édifiants : les applications obtenues par ce biais seraient plus de cinquante fois plus susceptibles de contenir des codes malveillants que celles distribuées via le canal officiel.

Un calendrier progressif, une ambition mondiale

Le déploiement de la vérification s’effectuera par étapes. Les premiers développeurs seront invités à rejoindre le programme dès octobre, avant une ouverture élargie en mars 2026. À partir de septembre de la même année, l’adhésion deviendra obligatoire dans plusieurs pays stratégiques d’Asie et d’Amérique latine — parmi lesquels le Brésil, l’Indonésie, Singapour et la Thaïlande. L’extension planétaire est, quant à elle, programmée pour 2027, date à laquelle toute nouvelle application destinée à un appareil Android certifié devra être signée par un développeur authentifié.

Cette obligation concernera notamment les terminaux ayant passé avec succès le Compatibility Test Suite (CTS), à l’image des smartphones Samsung, Xiaomi ou encore des Google Pixel. En revanche, les appareils non homologués, tels que les tablettes Amazon Fire, les téléphones Huawei dépourvus de certification, ou certaines TV boxes reposant sur des versions modifiées d’Android, resteront exclus du dispositif, et par conséquent plus vulnérables face aux menaces du téléchargement parallèle.

Un bras de fer avec des cybercriminels toujours plus ingénieux

Pourquoi un tel durcissement ? Les malfaiteurs numériques rivalisent d’habileté pour contourner les défenses : usurpation d’identité de développeurs légitimes, diffusion de clones quasi indiscernables d’applications populaires, ou encore intégration discrète de codes espions. Google parie sur le renforcement des contrôles d’identité pour freiner ces stratagèmes et inciter l’ensemble de l’écosystème Android à adopter des pratiques de diffusion plus sûres.

En somme, ce nouvel édifice sécuritaire traduit une ambition claire : restaurer la confiance des usagers en leur offrant des garanties accrues sur l’origine des applications qu’ils installent, tout en plaçant la barre plus haut pour les acteurs malveillants qui tentent de tirer parti des failles du système.