Twilight Heist, la saison 8 de Call of Duty: Mobile, débarque le 4 septembre

Lancez-vous dans une traque à haut risque dans la saison 8 : Braquage nocturne de Call of Duty: Mobile. Faites monter l’adrénaline et prenez part à un braquage épique avec de nouveaux événements saisonniers, une collaboration Alchemy Stars, des Classements de clans et bien plus encore.

Le Passe de combat de cette saison propose une sélection de contenus alliant ornements cosmiques et éléments d’insurrections criminelles. Vous y trouverez également le RAM-7, un nouveau fusil d’assaut, ainsi que la charge perforante, un nouvel équipement mortel. De nouvelles apparences d’opérateurs, plans d’armes, et objets inspirés de personnages évoluant de deux côtés de la loi seront aussi à découvrir.