Google transforme le résumé de documents en dialogues audio multilingues grâce à NotebookLM

Dans une nouvelle démonstration de sa volonté d’intégrer l’intelligence artificielle générative au cœur de ses outils, le géant de la technologie Google vient d’annoncer le déploiement d’une fonctionnalité inédite baptisée Résumé audio (ou Audio Overviews en version originale) au sein de sa plateforme NotebookLM.

Cette innovation promet de métamorphoser la manière dont les contenus textuels sont assimilés, en les convertissant en dialogues audibles, à la manière d’un podcast, et ce, dans plus d’une cinquantaine de langues.

Portée par les avancées spectaculaires en matière de synthèse vocale et d’IA conversationnelle, cette nouvelle capacité permet de condenser en quelques instants des documents complexes – qu’il s’agisse de textes, de fichiers PDF ou de vidéos transcrites – en discussions vivantes entre deux voix synthétiques. Celles-ci, loin de se contenter d’une lecture monotone, adoptent un ton et une intonation proches de l’oralité humaine, rendant l’écoute plus engageante et naturelle.

À l’origine de cette initiative se trouve une ambition claire : réinventer la consommation de l’information numérique. Contrairement aux synthèses vocales traditionnelles, souvent linéaires et impersonnelles, la fonction Résumé audio se distingue par sa capacité à générer de véritables échanges dynamiques, évoquant le format radiophonique du podcast. Ce format interactif, nourri par le moteur d’IA Gemini et ses capacités dites « multimodales », exploite simultanément plusieurs types de données pour produire un contenu audio structuré et fluide.

Grâce à cette technologie, les utilisateurs de NotebookLM peuvent désormais transformer leurs documents personnels ou professionnels – qu’ils soient académiques, journalistiques ou informatifs – en ressources pédagogiques ou en supports de vulgarisation accessibles oralement. Une démonstration mise en ligne par la firme californienne illustre cette possibilité : par exemple, une leçon à destination d’étudiants peut être générée à partir de rapports, d’articles ou de notes dans différentes langues.

Cette annonce marque une étape supplémentaire dans la stratégie de Google visant à démocratiser l’accès à l’information en contournant les barrières linguistiques et techniques. Avec Résumé audio, l’entreprise entend non seulement enrichir l’écosystème des contenus en ligne, mais aussi offrir de nouveaux outils aux enseignants, journalistes, chercheurs et curieux du monde entier.