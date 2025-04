Une nouvelle saison pour l’accès anticipé de Steel Hunters

Partager Facebook

Cette saison marque les débuts passionnants du nouveau Hunter à cornes, Taurus, ainsi qu’une nouvelle série de cosmétiques et d’améliorations de gameplay.

Armé de sa Charge du Taureau et de son fusil à pompe, Taurus se lance dans la bataille avec une férocité inégalée. Conçu pour le combat rapproché, il a la force et l’armement nécessaires pour affronter n’importe quel ennemi. La douleur ne signifie rien pour Taurus – pour lui, ce qui compte, c’est le frisson du combat. Les joueurs peuvent débloquer ce taureau enragé grâce aux Pass de combat Pro et Premium disponibles en échange de Platine, une monnaie de jeu facilement gagnée en accomplissant des missions de combat.

Pour cette nouvelle saison, l’équipe de développement continue de donner à la communauté les moyens de façonner et de faire évoluer le jeu grâce à leurs commentaires. Cette version contient des mises à jour passionnantes, notamment :