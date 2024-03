Google Wallet : billets de cinéma et cartes d’embarquement ajoutés automatiquement

Partager Facebook

Google a récemment amélioré son application Wallet, visant à simplifier l’expérience utilisateur.

Désormais, dès réception d’un email de confirmation dans la boîte de réception Gmail, les informations du billet correspondant apparaissent automatiquement dans l’application Wallet. Cette mise à jour étend la fonctionnalité pour inclure les tickets de cinéma et les cartes d’embarquement, offrant ainsi aux utilisateurs un accès rapide et centralisé à leurs documents après un achat. Bien que la compatibilité soit encore limitée à certaines chaînes de cinéma et compagnies aériennes, Google promet l’ajout prochain de nouvelles entités pour rendre cette fonctionnalité encore plus polyvalente.

L’effort constant de Google pour rendre son application Wallet plus pratique se manifeste également par d’autres fonctionnalités innovantes. Les utilisateurs de Wear OS peuvent désormais accéder à leurs billets directement depuis leur montre connectée, englobant les passes d’embarquement, les billets d’événements, les adhésions à une salle de sport et les cartes de fidélité. Une autre avancée notable permet aux utilisateurs d’archiver manuellement leurs passeports via smartphone ou smartwatch. Ces passeports archivés sont regroupés dans une section dédiée, offrant aux utilisateurs la possibilité de revenir en arrière en cas d’erreur ou de consulter d’anciens passeports au besoin. Ces développements témoignent de la volonté de Google de rendre son application Wallet toujours plus utile et pratique pour les utilisateurs.

En résumé, la récente mise à jour de l’application Wallet de Google offre aux utilisateurs la possibilité d’accéder rapidement à leurs tickets de cinéma et cartes d’embarquement directement depuis leur boîte de réception Gmail. Cette amélioration s’inscrit dans l’objectif global de Google de simplifier l’expérience utilisateur, avec d’autres fonctionnalités telles que l’accès aux billets depuis les montres connectées et la possibilité d’archiver manuellement les passeports pour une gestion plus efficace. Bien que la compatibilité soit encore en expansion, Google promet d’ajouter davantage d’entités dans un avenir proche.