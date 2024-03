Samsung Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G : des innovations mobiles et une sécurité accrue pour tous

Samsung présente aujourd’hui le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G. Les deux appareils démontrent une fois de plus l’engagement de Samsung à mettre le meilleur de l’innovation mobile à la disposition de tous. Ils disposent en effet de fonctions de sécurité étendues comme Knox Vault, de nouvelles fonctions photo inspirées des innovations de l’appareil photo phare Galaxy et d’un écran qui s’adapte à l’environnement avec Vision Booster. En Suisse, le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G seront disponibles à partir de mi-mars.

« Avec la série Galaxy A, nous rendons nos dernières technologies accessibles à un public plus large, explique Fabrizo Camardella, directeur de Mobile Samsung Suisse. Nous sommes heureux d’ouvrir cette année encore plus de possibilités pour la série Galaxy A. Entre autres, nous proposons Samsung Knox Vault pour la première fois pour cette série. Nous sommes fiers d’offrir aux utilisatrices et utilisateurs de la série Galaxy A une expérience mobile sûre et fiable ».

Une photographie polyvalente et un écran impressionnant

Avec la fonction Nightography améliorée et le traitement avancé du signal d’image IA (ISP), le Galaxy A55 5G prend des photos claires et vivantes même dans des conditions de faible luminosité. Les paysages sont sublimés grâce au mode portrait de nuit et au HDR 12 bits, tandis que les photos de groupe avec les amis et la famille ne dépendent plus d’un éclairage parfait.

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G offrent les fonctions photo bien connues de Samsung Galaxy comme la stabilisation optique de l’image (OIS) et la stabilisation numérique de l’image vidéo (VDIS). Elles garantissent que les photos et les vidéos soient parfaitement nettes, même en déplacement.

Les nouveaux appareils perpétuent la tradition de la série Galaxy A de rendre les expériences mobiles divertissantes et impressionnantes accessibles à tous. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent regarder les dernières séries ou surfer sur les réseaux sociaux grâce aux écrans Super AMOLED qui offrent une clarté étonnante en Full High Definition. Ils peuvent compter sur le fait que l’écran de 6,6 pouces1 du Galaxy A55 5G et du Galaxy A35 5G apparaîtra clair et lumineux même dans différentes conditions de luminosité grâce au Vision Booster.

Protégé par les innovations de sécurité les plus puissantes de Samsung

Cette année, Samsung propose pour la première fois l’une de ses fonctions de sécurité phares les plus innovantes, le Samsung Knox Vault, aux utilisatrices et utilisateurs de la série Galaxy A, notamment sur les nouveaux Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G. Samsung Knox Vault est une solution de sécurité basée sur le matériel qui offre une protection complète contre les attaques matérielles et logicielles en créant un environnement d’exécution sécurisé qui est physiquement isolé du processeur principal et de la mémoire du système. Elle peut contribuer à protéger les données les plus importantes sur un appareil, y compris les informations de connexion pour l’écran de verrouillage, comme les codes PIN, les mots de passe et les modèles. Samsung Knox Vault protège également les clés de cryptage de l’appareil et crypte les données privées stockées sur l’appareil. Seuls les utilisatrices et utilisateurs disposant des informations de connexion correctes pour l’écran de verrouillage peuvent accéder à leurs données, cela même si l’appareil est perdu ou volé.

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G sont en outre protégés par Samsung Knox, la plate-forme de sécurité multicouche de Galaxy. Samsung Knox a été conçu pour protéger les informations critiques et prévenir les vulnérabilités grâce à un matériel sécurisé de bout en bout, une détection des menaces en temps réel et une protection collaborative.

Pour encore plus de protection, la série Galaxy A offre Auto Blocker, un paquet opt-in avec des mesures de sécurité supplémentaires. Lorsqu’il est activé, Auto Blocker peut bloquer les installations d’applications provenant de sources non autorisées, proposer des contrôles de sécurité d’applications pour rechercher et bloquer les commandes et installations de logiciels potentiellement malveillants sur l’appareil lorsqu’il est connecté par câble USB. Les utilisatrices et utilisateurs de la nouvelle série Galaxy A ont également accès au tableau de bord de sécurité et de protection des données de Galaxy, qui permet de voir et de contrôler facilement ce qui se passe avec leurs données et de révoquer à tout moment toutes les autorisations. Il est également possible d’utiliser Private Sharing (partie de Quick Share), qui permet l’échange sécurisé et crypté de fichiers privés contenant des informations personnelles importantes. Pour offrir la confidentialité, les droits d’accès du destinataire et la date d’expiration du fichier peuvent être définis et les captures d’écran ou les téléchargements peuvent être limités.

Avec le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G, les utilisatrices et utilisateurs continuent à bénéficier jusqu’à quatre générations de mises à jour Android OS et One UI et cinq ans de mises à jour de sécurité pour optimiser le cycle de vie des appareils en restant équipés de toutes les fonctionnalités Galaxy et Android actuelles.

Connexion parfaite avec l’écosystème Galaxy de Samsung

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G sont entièrement compatibles avec l’écosystème Galaxy et offrent une expérience fluide et intégrée sur toute une série d’appareils Galaxy. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent suivre leurs objectifs de fitness en connectant la Galaxy Watch6 avec leur smartphone de la série Galaxy A. Et grâce à Auto Switch, les appels entrants sont automatiquement basculés sur les Galaxy Buds FE connectés pour encore plus de confort.

Disponibilité

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G seront disponibles en Suisse à partir de mi-mars dans les couleurs Awesome Navy, Awesome Iceblue, Awesome Lilac et Awesome Lemon. Les deux appareils sont disponibles avec 128 GB et 256 GB de mémoire, le Galaxy A55 5G à partir de CHF 429 ou CHF 479 (prix de vente conseillé), le Galaxy A35 5G à partir de CHF 359 ou CHF 419 (prix de vente conseillé).