GRAN TURISMO: la première bande-annonce est disponible

Après le succès mondial de «Uncharted», GRAN TURISMO, le film d’action riche en sensations fortes, est la deuxième production du studio Sony «PlayStation Productions». Inspiré d’événements réels de la vie du pilote automobile britannique Jann Mardenborough, le film raconte l’histoire d’un jeune gamer Gran Turismo dont les talents ont permis de gagner de nombreuses compétitions virtuelles et qui

deviendra ensuite pilote automobile professionnel. Il va vivre son rêve ultime: passer de gamer à pilote de course!

Réalisé par Neill Blomkamp («District 9», «Elysium»), le film sortira en salles le 9 août 2023, avec un casting prestigieux et un tournage somptueux réalisé sur des sites internationaux utilisant les techniques les plus modernes. La première bande-annonce est maintenant disponible.

Synopsis

Inspiré de l’histoire vraie de Jann Mardenborough, le film raconte le rêve devenu réalité d’un jeune joueur de Gran Turismo, dont les talents de gamer lui ont permis de remporter la victoire lors de plusieurs compétitions Nissan et de devenir ensuite un véritable pilote de course professionnel.

Neill Blomkamp a signé la réalisation, d’après un scénario de Jason Hall et de Zach Baylin, sur la base du jeu vidéo de PLAYSTATION STUDIOS. Le film a été produit par Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan et Dana Brunetti. Les producteurs délégués sont Kazunori Yamauchi, Herman Hulst, Jason Hall et Matthew Hirsch. David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner et Djimon Hounsou tiennent les rôles principaux. Maximilian Mundt et Thomas Kretschmann complètent le casting. Gran Turismo est une marque déposée de Sony Interactive Entertainment Inc