Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…

Plus que l’histoire d’un adultère entre une femme mariée plus âgée et un jeune homme, c’est surtout l’interprétation épatante des principaux protagonistes qui séduit, ainsi que la manière dont ils sont filmés. Filmée au plus près des éléments naturels et du monde du travail et s’attachant aux nuances des visages, cette histoire d’amour est traitée d’une manière qui vaut le détour malgré une trame prévisible. Coup d’essai réussi pour ce film sur le désir charnel et la marée des sentiments.

DVD dès le 16 mai

Egalement disponible sur blue TV, Sky Store, Net+, MyFilm

La passagère

De Héloïse Pelloquet

Avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon

Distributeur : Frénétic Films

Durée: 97 minutes