Avis – R-Type Final 3 Evolved

Nostalgiques des heures glorieuses des salles d’arcade enfumées ou nouveaux arrivants dans l’univers des classiques du shoot’em up horizontal au thème spatial, R-Type revient sur PS5 avec sa version Final 3 Evolved. Décollage !

L’Unreal Engine 5 sous le capot

Classique parmi les classiques du shoot’em up à scrolling horizontal, R-Type fait carrément partie de la culture du genre. Un must que chaque amateur d’action devrait avoir au moins une fois découvert, si ce n’est il y a déjà belle lurette avant l’avènement des consoles, dans les salles d’arcade.

Avec cette version PS5, dopée à l’Unreal Engine 5, on est face à un jeu de toute beauté. Très coloré, le titre offre une action de tous les moments. Il inclut le DLC du Stage Pass 1 de R-Type Final 2 ainsi que 7 niveaux bonus exclusifs. On pourra également choisir parmi différents vaisseaux et faire varier la difficulté, déjà bien relevée dans ses réglages les plus abordables.

Ce nouveau R-Type, dont les 7 niveaux exclusifs ont été conçus par le maître en la matière Kazuma Kujo offre même un mode multijoueur jusqu’à 6 personnes. En résulte un titre très attachant, difficile mais abordable, qui fait renaître la petite étincelle dans les yeux des nostalgiques de l’univers R-Type tout comme chez les nouveaux venus.

R-Type Final 3 Evolved se place dans le haut du panier des shoot’em up, un titre que tout amateur du genre se devrait de posséder sur sa PS5, ne serait-ce que pour se défouler lors de parties rapides très fidèles à l’opus original, sublimé par un Unreal Engine 5 très efficace.

Un must have à ne pas manquer !