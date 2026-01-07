Granblue Fantasy une version internationale en approche sur Steam

Partager Facebook

Cygames, Inc. a annoncé le développement d’une version Steam du célèbre RPG en ligne Granblue Fantasy. La mise en service est prévue pour le 10 mars 2026, à l’occasion du douzième anniversaire du jeu.

Les joueurs résidant hors du Japon pourront commencer à jouer à Granblue Fantasy en utilisant leur compte Steam. Ils bénéficieront également d’une nouvelle interface adaptée au format 16:9, plutôt que de l’orientation verticale originale des versions disponibles sur Mobage, GREE, DMM ou Yahoo!. À noter que les joueurs situés dans certaines régions, dont le Japon, ne pourront pas utiliser ce service : la version Steam ne pourra pas être utilisée avec les comptes Mobage, GREE, DMM ou Yahoo! existants, et il ne sera pas possible de synchroniser les données entre les nouveaux comptes Steam et ces comptes. La version Steam ne sera disponible qu’en japonais et en anglais.

Granblue Fantasy est un RPG sorti initialement en 2014 sur le marché japonais, actuellement accessible via l’App Store, Google Play, AndApp et la plupart des principaux navigateurs web. Les joueurs y incarnent des navigateurs, de courageux aventuriers qui embarquent à bord de vaisseaux aériens pour voyager à travers un royaume d’îles flottantes. Ils y découvriront un système de combat au tour par tour composé de fonctionnalités telles que des compétences, des attaques liées, des chain bursts et des affinités élémentaires, ainsi que des animations d’attaques liées et d’invocations spectaculaires. Une multitude de raids coopératifs permettront aux navigateurs de s’allier en temps réel, tout en profitant de plus de 70 classes de job et de systèmes de personnages et d’armes complexes offrant aux joueurs d’innombrables façons de personnaliser leur style de jeu. Autre point fort du titre : sa riche bibliothèque d’histoires. De la quête principale aux événements scénarisés, en passant par les épisodes Fate centrés sur les personnages… Les joueurs ne manqueront pas de nouvelles aventures dans lesquelles se plonger. Ils pourront également faire la rencontre de personnages attachants, profiter d’histoires entièrement doublées ou former le plus puissant des équipages dans les cieux infinis et enchanteurs de Granblue Fantasy.