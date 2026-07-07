Quand la lumière et l’ombre s’unissent avec la collection Pokémon Mentali & Noctali

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Créée pour célébrer les 30 ans de Pokémon, cette gamme rend hommage à Mentali et Noctali, deux évolutions iconiques d’Évoli. Inspirée par leur opposition naturelle entre lumière et obscurité, elle fusionne un design soigné avec les performances de pointe des accessoires gaming de Razer.

Pensés pour s’adapter à tous les setups, les périphériques de la collection associent les effets lumineux de Razer Chroma RGB à un confort optimal et à une réactivité sans faille : ils illuminent chaque session de jeu, de jour comme de nuit.

Razer Kraken V4 X – Édition Mentali & Noctali

Laissez-vous transporter dans une expérience audio immersive avec ce casque gaming filaire qui allie des coussinets moelleux, un éclairage Razer Chroma RGB personnalisable et une restitution sonore cristalline.

Razer Kraken V4 X – Édition Mentali & Noctali – $109.99 USD

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Édition Mentali & Noctali

Conçu pour mêler confort et réactivité, ce clavier gaming low-profile intègre des switches mecha-membrane performants, un éclairage Razer Chroma RGB saisissant et un repose-poignets magnétique pour un confort prolongé.

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Édition Mentali & Noctali – $119.99 USD

Razer Cobra – Édition Mentali & Noctali

Taillée pour conjuguer vitesse et contrôle, cette souris gaming filaire légère intègre des switches optiques robustes, un éclairage Razer Chroma RGB sous-jacent et un capteur offrant une précision au pixel près. C’est l’alliée idéale pour viser les étoiles.

Razer Cobra – Édition Mentali & Noctali – $49.99 USD

Razer Gigantus V2 – Medium – Édition Mentali & Noctali

Doux au toucher et taillé pour offrir une réactivité sans faille, ce tapis de souris gaming souple combine une surface en tissu micro-texturé avec des détails inspirés de l’univers Pokémon pour un contrôle précis et fluide.

Razer Gigantus V2 – Medium – Édition Mentali & Noctali – $29.99 USD

Entre la lumière rayonnante de Mentali et l’aura énigmatique de Noctali, la collection Razer | Mentali & Noctali vous accompagne dans chacune de vos aventures vidéoludiques. Des sessions gaming pendant la journée aux parties qui se prolongent jusqu’au bout de la nuit, cette collection associe un design inspiré de l’univers Pokémon à des performances de haut niveau, au sein d’un écosystème harmonieux conçu pour accompagner les joueurs au quotidien.