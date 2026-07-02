La résonance entre vos mains grâce à la collection Razer Wuthering Waves

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Créée en collaboration avec Kuro Games et inspirée par Denia, la toute nouvelle résonatrice du jeu, cette collection inaugure la première gamme officielle de périphériques gaming Wuthering Waves.

Dans un monde à jamais bouleversé par la Lamentation, seuls ceux qui ne fléchissent jamais laissent une trace dans l’histoire. Inspirée par la force et la détermination sans faille de Denia, cette collection revisite les équipements emblématiques de Razer en leur insufflant son style unique. Cette collection conjugue un design saisissant à une ingénierie de pointe pour offrir un set à la fois maîtrisé, réactif et puissant.

« Cette collaboration célèbre l’univers de Wuthering Waves et sa communauté », déclare Addie Tan, Global Head of Lifestyle Division chez Razer. « La détermination de Denia se reflète naturellement dans l’approche des joueurs sur le terrain pour un maximum de concentration, de précision et d’endurance. Nous sommes ravis de donner vie à cette philosophie de manière concrète, tant pour les joueurs que pour les fans de la licence. »

La Résonance dans le creux de la main

Destinée à tous ceux qui souhaitent optimiser leur setup, cette collection comprend le Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, la Razer Viper V3 Pro SE et le Razer Gigantus V2 XXL. Chaque accessoire a été repensé autour de l’identité de Denia et conçu pour offrir des performances de haute volée. Que ce soit pour explorer un univers ravagé par la Lamentation ou peaufiner son installation, cette collection offre stabilité, précision et maîtrise à chaque interaction.

L’achat d’un article de la collection Razer | Wuthering Waves permet également de débloquer des récompenses exclusives en jeu, dont un sigil Wuthering Waves en édition limitée à afficher sur son profil. Les récompenses supplémentaires varient selon les produits et peuvent inclure des objets virtuels tels que de l’Astrite, des crédits Shell, des noyaux d’énergie avancés et des potions de résonance avancées.

Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Édition Wuthering Waves

Trouvez la détermination nécessaire pour traverser un monde ravagé par la Lamentation. Ce clavier gaming sans fil à faible latence intègre des switches remplaçables à chaud et profite d’un format compact sans pavé numérique pour une précision maximale.

Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Édition Wuthering Waves :

$199.99 USD / 239,99 € MSRP

Razer Viper V3 Pro SE – Édition Wuthering Waves

Inspirée par les champions, cette souris gaming sans fil offre une vitesse et une précision exceptionnelles, fidèles au style unique de Denia.

Razer Viper V3 Pro SE – Édition Wuthering Waves :

$119.99 USD / 139,99 € MSRP

Razer Gigantus V2 XXL – Édition Wuthering Waves

Idéal pour tenir ses positions et conçu pour la performance, ce tapis de souris assure une stabilité optimale et une liberté de mouvement totale grâce à sa surface en tissu texturé qui garantit fluidité et précision sans faille.

Résonateurs, gamers et collectionneurs : la collection Razer | Wuthering Waves fusionne performance et style. Inspirée par la détermination de Denia, chaque pièce, de la chaise gaming à la souris, associe solidité et maîtrise, en résonance parfaite avec chaque setup.

Razer Gigantus V2 XXL – Édition Wuthering Waves :

$49.99 USD / 59,99 € MSRP

Précommande d’ores et déjà disponible sur Razer.com. Bientôt disponible dans les RazerStores et chez certains revendeurs agréés.