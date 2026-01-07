007 First Light annonce une collaboration NVIDIA GeForce et présente ses configurations PC

Partager Facebook

007 First Light s’appuie sur toute la puissance des toutes dernières technologies RTX de NVIDIA GeForce afin d’offrir aux joueurs PC du monde entier un rendu digne du cinéma, associé à des performances de pointe. Développé en étroite collaboration avec NVIDIA, le jeu intègre DLSS 4 avec la génération de trames multiples (Multi Frame Generation), pour une immersion encore plus poussée et des performances améliorées.

« Notre partenariat avec NVIDIA sur 007 First Light nous permet d’offrir une expérience PC à la hauteur du niveau de qualité que nous estimons être celui que mérite la franchise Bond. Performances, réactivité et fidélité visuelle : tout doit paraître naturel et fluide pour le joueur, et les technologies NVIDIA GeForce RTX, dont le DLSS 4, nous permettent d’atteindre précisément cet objectif », a déclaré Ulas Karademir, CTO chez IO Interactive.

IO Interactive et Amazon MGM Studios ont également dévoilé les configurations PC de 007 First Light, présentées ci-dessous. Pour 007 First Light, IO Interactive a fait évoluer son moteur propriétaire Glacier afin de servir le ton cinématographique, l’action dynamique et les séquences spectaculaires du jeu. Ces évolutions visent à proposer une expérience fluide et immersive, avec des personnages aux animations plus expressives et des environnements plus détaillés et vivants. Elles permettent à l’équipe de s’appuyer sur le savoir-faire du studio, tout en franchissant un nouveau cap pour offrir une aventure James Bond moderne et réinventée en jeu vidéo.

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i5-9500K / AMD Ryzen 5 3500

Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Résolution : 1080p

Performances : 30 FPS

Configuration recommandée :

Processeur : Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600

Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 32 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 12 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Résolution : 1080p

Performances : 60 FPS

007 First Light est prévu pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 et PC