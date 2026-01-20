Granblue Fantasy Versus: Rising présente Ilsa, la sergente démoniaque

L’entraînement commence. Ilsa, la sergente démoniaque, rejoindra les rangs de Granblue Fantasy Versus: Rising (GBVSR) le 10 février 2026 en tant que 11e DLC.

Granblue Fantasy Versus: Rising est disponible au prix de 49,99 € (Standard Edition), 74,99 € (Deluxe Edition) ainsi qu’en version gratuite (Free Edition) sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam.

