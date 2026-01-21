L’accélération de l’innovation en matière d’IA pourrait générer un gain économique annuel de 15 milliards de CHF pour la Suisse

Le potentiel d’innovation de 15 milliards de CHF en matière d’IA vient renforcer les opportunités d’adoption de l’IA générative en Suisse, estimées entre 80 et 85 milliards de CHF. Si le développement de modèles et d’applications d’IA constitue un tremplin vers le potentiel d’adoption, l’accélération de la recherche induite par l’IA peut amplifier les gains économiques à très long terme.



Citations des organisations participantes:



Christine Antlanger-Winter, Country Director, Google Suisse:

​«Le rapport montre que l’IA peut améliorer de manière significative les processus de R&D en Suisse et ainsi contribuer à hauteur de 15 milliards de CHF supplémentaires par an à l’économie suisse d’ici 2034. Pour rester compétitifs dans cette nouvelle ère et tirer pleinement parti des avantages de l’IA, nous devons saisir ces opportunités avec audace et responsabilité et veiller à ce que l’IA profite à tous, afin que la Suisse reste non seulement prospère et innovante, mais aussi inclusive et responsable.»



Franziska Barmettler, CEO de digitalswitzerland:

«Ce rapport fournit des données probantes et une base solide permettant de tirer parti des bénéfices considérables de l’IA en Suisse. Notre objectif est de veiller à ce que ces bénéfices profitent aux industries plus traditionnelles et aux PME qui constituent le moteur de notre économie, et de soutenir l’adoption responsable des technologies d’IA. C’est pourquoi nous développons actuellement le Plan d’Action suisse pour l’IA en collaboration avec notre vaste écosystème.»



Martin Hvidt Thelle, Chief Economist, Implement Consulting Group:

« La Suisse peut exploiter de nouvelles sources de croissance en déployant l’innovation en IA à grande échelle. L’intégration de l’IA dans la R&D pourrait accroître le PIB suisse de 1,7 %, contre 1,4 % dans l’UE. Les opportunités sont particulièrement marquées dans les secteurs à forte intensité de R&D, tels que l’industrie pharmaceutique et la fabrication de pointe. L’IA générative, nouvelle méthode d’invention, peut inverser le déclin de la productivité de la R&D observé depuis plusieurs années. La capacité reconnue de la Suisse à développer des entreprises jeunes et innovantes sera essentielle pour tirer pleinement parti du potentiel de l’innovation en IA. »