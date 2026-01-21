L’accélération de l’innovation en matière d’IA pourrait générer un gain économique annuel de 15 milliards de CHF pour la Suisse

Selon un nouveau rapport économique réalisé par Implement Consulting Group pour digitalswitzerland et Google, l’utilisation de l’IA dans les processus de R&D et d’innovation offre à la Suisse un potentiel d’innovation annuel de 15 milliards de CHF. Les principaux résultats du rapport ont été présentés aujourd’hui à Davos par les responsables des trois organisations, l’un des thèmes du FEM de cette année portant sur le déploiement de l’innovation à grande échelle et de manière responsable. Le rapport souligne notamment que la commercialisation de l’IA à grande échelle sera déterminante pour exploiter ce potentiel, les entreprises numériques innovantes jouant un rôle moteur dans cette dynamique.
|Principales conclusions du rapport
L’IA constitue une opportunité majeure pour stimuler l’innovation, en favorisant la création de nouvelles entreprises, en augmentant la productivité et en accélérant les avancées scientifiques. À l’ère de l’IA, les entreprises suisses doivent, pour rester compétitives, adopter une culture de l’innovation et exploiter les technologies de pointe.
En s’appuyant sur une analyse antérieure selon laquelle l’adoption de l’IA entraînerait une augmentation du PIB annuel de 11% (soit 80 à 85 milliards de CHF) d’ici dix ans, le rapport étudie de quelle manière l’IA peut accélérer l’innovation en Suisse. Il offre un aperçu des initiatives stratégiques en matière d’IA susceptibles de dynamiser le paysage économique suisse et met en évidence des opportunités dans trois domaines:
|Innover avec l’IA: il est de plus en plus complexe de trouver de nouvelles idées, et l’Europe est confrontée à un double défi: un ralentissement mondial de la productivité en R&D et des retours sur investissement en R&D plus faibles qu’aux États-Unis. L’IA peut redynamiser l’innovation en Europe et en Suisse en doublant la qualité des solutions et en augmentant l’efficacité de la R&D suisse de 10 à 20% selon les domaines.
L’IA accélère déjà les avancées scientifiques en Europe et en Suisse. Le rapport estime que l’IA pourrait générer jusqu’à 15 milliards de CHF de valeur économique annuelle d’ici 2034 grâce à l’accélération de l’innovation en R&D. Les retombées sociales globales pourraient être jusqu’à sept fois supérieures aux gains réalisés au niveau des entreprises.
Produire de l’IA: la Suisse doit participer à la construction de modèles d’IA, de centres de données et d’applications d’IA. L’expansion de la production d’IA en Suisse représente une opportunité majeure pour l’économie, l’avantage comparatif européen résidant dans les applications et les services d’IA.
Commercialiser l’IA: l’Europe et la Suisse ont besoin de davantage d’entreprises numériques innovantes pour commercialiser le potentiel d’innovation de l’IA. Ces entreprises jouent un rôle clé dans la création, la diffusion et l’accélération des innovations transformatrices en IA dans des secteurs clés. Les entreprises numériques innovantes qui parviennent à se développer à grande échelle apportent une contribution majeure à l’économie, leur productivité étant en moyenne environ 130% supérieure à celle des entreprises européennes. Élever les entreprises numériques suisses innovantes au niveau des principaux pays de l’OCDE constitue un important levier de croissance économique. Ces entreprises jouent un rôle central dans la commercialisation de l’IA, élément clé pour exploiter à la fois le potentiel d’innovation de l’IA et le potentiel plus large d’adoption de cette technologie.
|Le potentiel d’innovation de 15 milliards de CHF en matière d’IA vient renforcer les opportunités d’adoption de l’IA générative en Suisse, estimées entre 80 et 85 milliards de CHF. Si le développement de modèles et d’applications d’IA constitue un tremplin vers le potentiel d’adoption, l’accélération de la recherche induite par l’IA peut amplifier les gains économiques à très long terme.
Citations des organisations participantes:
Christine Antlanger-Winter, Country Director, Google Suisse:
«Le rapport montre que l’IA peut améliorer de manière significative les processus de R&D en Suisse et ainsi contribuer à hauteur de 15 milliards de CHF supplémentaires par an à l’économie suisse d’ici 2034. Pour rester compétitifs dans cette nouvelle ère et tirer pleinement parti des avantages de l’IA, nous devons saisir ces opportunités avec audace et responsabilité et veiller à ce que l’IA profite à tous, afin que la Suisse reste non seulement prospère et innovante, mais aussi inclusive et responsable.»
Franziska Barmettler, CEO de digitalswitzerland:
«Ce rapport fournit des données probantes et une base solide permettant de tirer parti des bénéfices considérables de l’IA en Suisse. Notre objectif est de veiller à ce que ces bénéfices profitent aux industries plus traditionnelles et aux PME qui constituent le moteur de notre économie, et de soutenir l’adoption responsable des technologies d’IA. C’est pourquoi nous développons actuellement le Plan d’Action suisse pour l’IA en collaboration avec notre vaste écosystème.»
Martin Hvidt Thelle, Chief Economist, Implement Consulting Group:
« La Suisse peut exploiter de nouvelles sources de croissance en déployant l’innovation en IA à grande échelle. L’intégration de l’IA dans la R&D pourrait accroître le PIB suisse de 1,7 %, contre 1,4 % dans l’UE. Les opportunités sont particulièrement marquées dans les secteurs à forte intensité de R&D, tels que l’industrie pharmaceutique et la fabrication de pointe. L’IA générative, nouvelle méthode d’invention, peut inverser le déclin de la productivité de la R&D observé depuis plusieurs années. La capacité reconnue de la Suisse à développer des entreprises jeunes et innovantes sera essentielle pour tirer pleinement parti du potentiel de l’innovation en IA. »