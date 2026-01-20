World of Warships: Legends met la Marine française à l’honneur

Partager Facebook

World of Warships: Legends, entame l’année 2026 avec une toute nouvelle mise à jour de contenu disponible en janvier. Parmi les nouveautés majeures : la campagne « Né sur le champ de bataille », la vague 7 d’Azur Lane, l’événement de la Marine française et le projet du Bureau Gouden Leeuw. Un nouveau marathon a également débuté pour le cuirassé soviétique légendaire Kremlin.

La campagne « Né sur le champ de bataille » apporte de nouvelles récompenses à World of Warships : Legends

Disponible jusqu’au 23 février, la campagne « Né sur le champ de bataille » propose 100 étapes à franchir, avec une multitude de récompenses à la clé : camouflages, caisses et bien plus encore. Au terme de la campagne, les joueurs qui la termineront avec le soutien de l’Amirauté pourront se procurer le destroyer premium britannique de rang VIII, le Somme. Ce navire polyvalent est équipé de torpilles furtives à longue portée et du booster de rechargement de torpilles, offrant des charges illimitées pour une destruction maximale.

Du nouveau contenu Azur Lane à durée limitée sera disponible jusqu’au 23 février

Azur Lane fait son grand retour dans les eaux légendaires avec la Vague 7, apportant du contenu inédit issu du célèbre jeu de guerre navale à défilement horizontal à World of Warships: Legends. Les joueurs de World of Warships: Legends pourront prendre le large avec cinq nouveaux commandants Azur Lane : le cuirassé premium italien de rang VII AL Vittorio Veneto, le croiseur premium allemand de rang VIII AL Ägir, le croiseur premium soviétique de rang VI AL Tallinn et le destroyer allemand spécialisé dans les torpilles AL Z-24, ainsi qu’une nouvelle caisse et une nouvelle apparence pour l’AL Massachusetts.

Vive la France ! L’événement de la Marine française a commencé

Un nouvel événement de la Marine française fait sensation en haute mer avec des récompenses thématiques, dont des caisses spéciales de cuirassés français. Ces caisses contiennent des apparences pour les cuirassés français Normandie, Lyon, Richelieu, Alsace, Bourgogne, Strasbourg et Flandre, ainsi qu’une chance d’obtenir les cuirassés premium Strasbourg ou Flandre. Les caisses peuvent également être obtenues via le nouveau calendrier Gardien de la Liberté, qui, une fois complété, récompense les joueurs avec l’apparence Marianne pour les commandants français. En plus de ce nouvel événement et du calendrier Gardien de la Liberté, les joueurs les plus audacieux peuvent participer à la mission Mer de Courage pour débloquer le commandant français Charles Bléry.

Navires légendaires et mises à jour supplémentaires

Deux navires légendaires font leur apparition ! Tout d’abord, le croiseur légendaire néerlandais Gouden Leeuw, doté d’une puissante attaque aérienne, est disponible en tant que projet du Bureau. Les joueurs pourront également commencer à collecter des pièces de navire pour débloquer le cuirassé légendaire soviétique Kremlin dans le cadre d’un marathon de trois mises à jour.

De plus, cette mise à jour propose de nouvelles saisons pour la Coupe de flotte, les Batailles classées et les Bagarres, ainsi que la sortie officielle des cuirassés hybrides japonais et de nombreuses autres améliorations. Pour clôturer cette mise à jour, du 9 au 23 février, les joueurs pourront accomplir une mission spéciale et profiter de réductions sur les navires, les apparences et les costumes de commandant à l’occasion du Nouvel An lunaire.