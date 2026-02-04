GTA 6 : Take-Two confirme une sortie le 19 novembre 2026 et lance la machine marketing

Partager Facebook

Après plusieurs reports et des mois de spéculations, Take-Two Interactive se veut rassurant. L’éditeur confirme le lancement de la campagne marketing de GTA 6 dès l’été et maintient une sortie mondiale le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X/S.

L’horizon semble enfin s’éclaircir pour Grand Theft Auto VI. L’éditeur américain Take-Two Interactive a officiellement confirmé le lancement de la campagne marketing de GTA 6 à l’été prochain, tout en réaffirmant une date de sortie fixée au 19 novembre 2026. Une annonce rassurante, après des mois d’incertitude et plusieurs reports successifs qui avaient ébranlé la confiance des joueurs.

Le climat était pourtant tendu. Quelques minutes avant le début de la conférence téléphonique dédiée aux investisseurs, programmée à 22h30, la communauté redoutait de nouvelles déconvenues. La maison mère de Rockstar Games, studio à l’origine de l’une des licences les plus lucratives de l’histoire du jeu vidéo, s’exprimait à nouveau, ravivant la crainte d’un nouveau retard.

Contre toute attente, le discours s’est voulu résolument optimiste. Lors de cet échange, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a confirmé sans détour que GTA 6 sortirait bien le 19 novembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le dirigeant s’est même montré particulièrement confiant quant au respect de ce calendrier.

Cette assurance n’a cependant pas échappé à l’œil critique de la presse spécialisée. Dans un entretien accordé à IGN, un journaliste a rappelé qu’un an plus tôt, en février 2025, Strauss Zelnick tenait un discours similaire, promettant alors une sortie pour la fin de l’année 2025 — une échéance depuis repoussée à deux reprises. Interrogé sur la solidité de cette nouvelle date, le PDG a justifié son optimisme par l’imminence du déploiement marketing :

« À partir du moment où l’on entre dans une phase marketing active, le niveau de confiance atteint nécessairement son maximum. »

Par ailleurs, dans une interview distincte accordée à Variety, Strauss Zelnick est revenu sur une rumeur persistante évoquant une sortie de GTA 6 en deux temps : une version numérique dans un premier temps, suivie ultérieurement d’une édition physique. Le dirigeant a formellement démenti cette hypothèse, affirmant que ce scénario ne faisait nullement partie de la stratégie de Rockstar Games.

À ce stade, tout porte donc à croire que Take-Two Interactive et Rockstar Games abordent la dernière ligne droite avec sérénité, convaincus de pouvoir tenir une sortie mondiale de GTA 6 le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X/S. Une prudence reste toutefois de mise : l’histoire récente de la licence rappelle que même les plans les mieux établis peuvent être bouleversés par des imprévus de développement.

Il convient également de souligner que le lancement de la campagne marketing ne doit pas être confondu avec la communication promotionnelle immédiate. Un troisième trailer ou de nouvelles images de GTA 6 pourraient ainsi être dévoilés avant l’été, indépendamment de l’ouverture des précommandes.

Enfin, rappelons que marketing et reports ne sont pas incompatibles. En 2012, Rockstar Games avait déjà lancé la campagne promotionnelle et les précommandes de GTA 5, avant de repousser sa sortie de plusieurs mois. Un précédent qui invite à accueillir les annonces actuelles avec enthousiasme… mais sans naïveté.