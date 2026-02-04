« Marsupilami » au cinéma !

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement : un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

Cette comédie d’aventures exotiques est un joyeux bric- à- brac rempli de trouvailles délirantes à souhait. Une comédie familiale colorée, débridée et réjouissante qui nous en met plein les yeux.

Marsupilami

Un film de Philippe Lacheau

Avec : Philippe Lacheau, Djamel Debbouze, Elodie Fontan

Distributeur : Pathé

Durée : 1h39

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 4 février 2026

