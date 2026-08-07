GTA VI : Rockstar Games dévoilera enfin le gameplay lors d’une présentation mondiale le 27 août

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Rockstar Games donne rendez-vous aux joueurs le 27 août pour une présentation mondiale inédite de GTA VI. Diffusé d’abord sur Netflix puis sur YouTube, l’événement devrait enfin dévoiler les premières séquences de gameplay du jeu vidéo le plus attendu de la décennie.

L’attente touche bientôt à sa fin pour les millions de joueurs qui suivent avec impatience l’arrivée de GTA VI. Plutôt que de publier une simple troisième bande-annonce, Rockstar Games prépare un événement d’une toute autre ampleur. Le studio américain organisera le 27 août une présentation mondiale inédite qui offrira un aperçu approfondi du prochain épisode de la célèbre licence Grand Theft Auto. Diffusée d’abord sur Netflix, puis quelques heures plus tard sur YouTube, cette présentation devrait enfin permettre de découvrir les premières séquences de gameplay du titre le plus attendu de la décennie.

Rockstar Games abandonne le format classique des trailers

Les amateurs de Grand Theft Auto VI s’attendaient à la publication d’un troisième trailer. Finalement, Rockstar Games a choisi une stratégie beaucoup plus ambitieuse. L’éditeur ne se contentera pas d’une nouvelle vidéo promotionnelle, mais proposera une véritable présentation en direct du jeu.

Le rendez-vous est fixé au 27 août à 15 heures, heure locale centre Europe, sur Netflix, une première historique pour une licence vidéoludique de cette envergure. Quelques heures plus tard, à 21 heures, cette présentation sera également diffusée sur la chaîne officielle de Rockstar Games sur YouTube, permettant ainsi à l’ensemble de la communauté de suivre cet événement mondial.

L’expression utilisée par Rockstar, évoquant un « large aperçu » du jeu, laisse fortement penser que les joueurs découvriront enfin les premières véritables séquences de gameplay de GTA VI, un aspect encore largement tenu secret depuis son annonce officielle.

Netflix devient le partenaire privilégié de Rockstar Games

En obtenant l’exclusivité de cette première diffusion, Netflix confirme son intérêt grandissant pour l’industrie du jeu vidéo. La plateforme de streaming s’est d’ailleurs réjouie d’accueillir cette présentation mondiale, qualifiant GTA VI de nouvel épisode d’une franchise qui a profondément marqué l’histoire du jeu vidéo.

Cette collaboration n’est pas totalement inédite. Rockstar Games et Netflix avaient déjà travaillé ensemble lors de l’arrivée de la trilogie Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition sur les appareils mobiles via l’abonnement Netflix Games.

Une présentation programmée en pleine Gamescom 2026

Le choix du 27 août ne doit rien au hasard. Cette présentation intervient précisément pendant la Gamescom, le plus grand salon européen consacré au jeu vidéo, organisé chaque année à Cologne, en Allemagne.

Alors que la majorité des grands éditeurs profitent habituellement de cet événement pour dévoiler leurs nouveautés, Rockstar Games choisit de créer son propre rendez-vous médiatique en parallèle, confirmant une nouvelle fois sa capacité à monopoliser l’attention de toute l’industrie.

GTA VI s’annonce déjà comme le plus grand lancement de la décennie

Près de dix ans après la sortie de GTA V, l’engouement autour de Grand Theft Auto VI atteint un niveau rarement observé dans l’univers du divertissement.

La première bande-annonce officielle, publiée il y a près de trois ans sur YouTube, avait immédiatement battu de nombreux records en cumulant plusieurs millions de vues en quelques heures. Aujourd’hui, cette vidéo dépasse les 288 millions de visionnages, illustrant l’immense attente des joueurs du monde entier.

Selon Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, GTA V avait déjà franchi le cap impressionnant des 230 millions d’exemplaires vendus lors de son dernier bilan financier, faisant de lui l’un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps.

Durant cette longue période, Rockstar a continué à faire vivre son univers grâce aux nombreuses mises à jour de GTA Online, tout en rencontrant un immense succès avec Red Dead Redemption 2, lancé en 2018 sur consoles puis en 2019 sur PC.

Une sortie qui bouleverse déjà toute l’industrie du jeu vidéo

Si la date du 19 novembre semble désormais solidement arrêtée pour le lancement de GTA VI, les conséquences dépassent largement le simple cadre de Rockstar Games.

De nombreux éditeurs auraient déjà décidé de modifier leur calendrier afin d’éviter une confrontation directe avec ce mastodonte vidéoludique. Le futur blockbuster devrait également dynamiser les ventes de PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le jeu n’étant pas attendu sur PC lors de son lancement.

La présentation mondiale du 27 août constituera ainsi l’une des étapes les plus importantes avant l’arrivée officielle de GTA VI. Après plusieurs années de spéculations, les joueurs devraient enfin découvrir concrètement ce que Rockstar Games prépare pour ce qui s’annonce déjà comme l’un des plus grands événements de l’histoire du jeu vidéo.