Windows va enfin mieux fonctionner avec 8 Go de RAM : Microsoft prépare une optimisation majeure

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Microsoft annonce une importante optimisation de Windows afin d’améliorer les performances des PC équipés de seulement 8 Go de RAM. Face à la hausse des prix de la mémoire vive et au retour des configurations d’entrée de gamme, le géant américain promet un système plus fluide, plus réactif et moins gourmand en ressources.

Microsoft reconnaît désormais la nécessité d’améliorer en profondeur les performances de Windows sur les ordinateurs dotés de configurations modestes. Face à l’augmentation du nombre de PC portables commercialisés avec seulement 8 Go de mémoire vive, conséquence directe des tensions qui affectent le marché des composants, le géant de Redmond promet une réduction sensible de l’empreinte mémoire de son système d’exploitation. L’objectif est clair : offrir une expérience plus fluide et plus réactive, même sur les machines d’entrée de gamme. Cette évolution marque un tournant important pour Windows, tout en constituant un aveu implicite que cette optimisation aurait dû être intégrée depuis plusieurs années.

Microsoft veut rendre Windows plus performant sur les configurations modestes

Les équipes de développement de Microsoft travaillent actuellement à une série d’améliorations destinées à diminuer la consommation de mémoire vive de Windows. Cette orientation stratégique a été détaillée dans un billet de blog consacré aux évolutions du système d’exploitation et aux priorités fixées pour les prochains mois.

L’ambition affichée consiste à réduire les besoins en ressources du système afin d’améliorer la rapidité d’exécution des tâches quotidiennes sur les ordinateurs équipés de seulement 8 Go de RAM. En abaissant la consommation mémoire de Windows, Microsoft souhaite garantir une navigation plus fluide, des temps de réponse plus courts et une meilleure stabilité générale, même sur des machines dont la configuration matérielle reste limitée.

Cette initiative intervient dans un contexte économique particulier. La hausse des prix et les tensions qui touchent le marché mondial de la mémoire vive poussent plusieurs fabricants d’ordinateurs à commercialiser davantage de modèles équipés de 8 Go de RAM, alors que les 16 Go étaient progressivement devenus le nouveau standard pour le grand public.

La comparaison avec Apple pousse Microsoft à accélérer

Le constructeur américain ne peut également ignorer la comparaison avec Apple. Grâce à une optimisation particulièrement poussée de macOS, les ordinateurs de la marque à la pomme démontrent qu’il est possible d’offrir une excellente expérience utilisateur avec une quantité de mémoire similaire.

Pour Microsoft, il devient donc essentiel de démontrer que Windows est lui aussi capable de fonctionner efficacement sur des configurations accessibles, sans imposer systématiquement un investissement supplémentaire dans des composants plus coûteux. Cette volonté apparaît d’autant plus importante que les exigences minimales officielles de Windows restent fixées à seulement 4 Go de mémoire vive, une valeur aujourd’hui largement insuffisante pour profiter pleinement du système d’exploitation.

D’autres améliorations majeures sont prévues pour Windows en 2026

L’optimisation de la mémoire n’est toutefois qu’une partie des évolutions annoncées par Microsoft. La société prévoit également plusieurs améliorations importantes destinées à moderniser l’expérience utilisateur.

Parmi les priorités figurent un processus d’installation initiale plus rapide afin de réduire le temps nécessaire à la configuration d’un nouvel ordinateur, une refonte des outils de contrôle parental pour les rendre plus accessibles aux familles, ainsi qu’une amélioration des fonctionnalités vocales afin de proposer des interactions plus naturelles avec Windows et les différentes applications compatibles.

Ces évolutions traduisent une volonté globale d’améliorer un système d’exploitation parfois critiqué pour sa complexité et sa consommation excessive de ressources. Néanmoins, la réduction de l’empreinte mémoire demeure sans doute la mesure la plus attendue, puisqu’elle influencera directement les performances des millions de PC actuellement commercialisés avec seulement 8 Go de RAM.

Une problématique importante reste encore sans réponse

Malgré ces annonces encourageantes, plusieurs interrogations persistent autour de Windows. L’une des principales concerne toujours l’installation automatique de certains logiciels tiers via Windows Update.

De nombreux utilisateurs dénoncent un fonctionnement qui permet encore à certains constructeurs d’installer automatiquement leurs propres applications sans validation explicite. L’exemple récent impliquant un écran LG, dont le logiciel compagnon s’installait automatiquement sur certaines machines Windows, a ravivé les critiques concernant cette pratique.

Même si Microsoft est rapidement intervenu pour supprimer certains contenus promotionnels liés à cette fonctionnalité, le mécanisme permettant aux fabricants de distribuer leurs logiciels demeure actif. Plusieurs spécialistes de l’écosystème Windows réclament désormais davantage de transparence, avec l’apparition d’une demande d’autorisation avant toute installation automatique.

Microsoft doit désormais restaurer la confiance des utilisateurs

L’optimisation des performances constitue une étape importante pour Windows, mais elle ne suffira probablement pas à répondre à toutes les attentes des utilisateurs. La réduction de la consommation de mémoire vive représente une excellente nouvelle pour les possesseurs d’ordinateurs d’entrée de gamme, mais la question du contrôle exercé sur les mises à jour et les logiciels installés automatiquement reste entière.

Pour convaincre durablement, Microsoft devra donc poursuivre ses efforts sur deux fronts : améliorer l’efficacité technique de Windows tout en renforçant la transparence et le contrôle laissés aux utilisateurs. Si ces deux objectifs sont atteints, le système d’exploitation pourrait retrouver une image plus positive auprès d’un public qui réclame depuis longtemps un Windows plus léger, plus rapide et plus respectueux de ses choix.