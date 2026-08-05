La nouvelle saison des champs de bataille, sombres dons de Dalaran, est disponible 

Cédric 5 août 2026 App Store, Games, Google Play, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Les réseaux de contrebande de Dalaran ont mis la main sur quelque chose qui pourrait bien tout changer. La saison 14 des champs de bataille, intitulée Sombres dons de Dalaran,  introduit de puissants Sombres dons, le nouveau mot-clé Activation, un choix élargi de bibelots, de nouveaux héros, ainsi que l’arrivée des coffres et des appâts. Découvrez ce que vous réserve cette nouvelle saison dès maintenant.  

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 14

  • Nouveau système de jeu : les Sombres dons. Ces mystérieuses améliorations accordent à vos serviteurs de sombres pouvoirs interdits. Vous connaissez peut-être déjà les Sombres dons de la version traditionnelle du jeu, mais ils sont légèrement différents en champs de bataille. À partir du 3e tour, vous pouvez utiliser le bouton Sombre don moyennant 3 pièces d’or afin de découvrir un serviteur possédant un Sombre don. Les 3 serviteurs proposés possèdent chacun un Sombre don unique. 
  • Nouveau mot-clé : Activation. Ce nouveau mot-clé accorde à certains serviteurs une capacité spéciale que vous pouvez déclencher pendant la phase de recrutement moyennant de l’or, ce qui vous offre une toute nouvelle façon de dépenser votre argent. Tant que le serviteur fait partie de votre troupe de guerre, il vous suffit de cliquer dessus pour activer sa capacité. Chaque Activation peut être utilisée une fois par tour, alors planifiez bien vos séquences de jeu pour en tirer le meilleur parti ! 
  • Actualisation du parcours des champs de bataille. Le 4 août a marqué la fin de la saison 13 des champs de bataille et le début de la saison 14 ! Les rangs ont été réinitialisés et le parcours de récompenses mis à jour. Les récompenses du parcours des champs de bataille de la saison 13 obtenues, mais non récupérées, vous ont été livrées automatiquement.
  • Nouveaux héros, serviteurs, synergies et bien plus encore !

Tags

A propos Cédric

Voir aussi...

La partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux est maintenant disponible

Fonds-Bulleux, première des trois parties qui composent le contenu téléchargeable payant, contient une ville sous-marine …

Le jeu de rôle et d’action en solo ou en coopération de ProbablyMonsters arrive le 1er septembre

Crimson Moon proposera une expérience de haute qualité, tant sur le plan visuel qu’en matière …

EA SPORTS FC 27 dévoile plus d’informations sur The Grounds et le mode Clubs

Conçue pour rassembler jusqu’à 100 joueurs dans un vaste terrain de jeu partagé cet espace s’articule autour …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026