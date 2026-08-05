La nouvelle saison des champs de bataille, sombres dons de Dalaran, est disponible 

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Les réseaux de contrebande de Dalaran ont mis la main sur quelque chose qui pourrait bien tout changer. La saison 14 des champs de bataille, intitulée Sombres dons de Dalaran, introduit de puissants Sombres dons, le nouveau mot-clé Activation, un choix élargi de bibelots, de nouveaux héros, ainsi que l’arrivée des coffres et des appâts. Découvrez ce que vous réserve cette nouvelle saison dès maintenant.

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 14

Nouveau système de jeu : les Sombres dons. Ces mystérieuses améliorations accordent à vos serviteurs de sombres pouvoirs interdits. Vous connaissez peut-être déjà les Sombres dons de la version traditionnelle du jeu, mais ils sont légèrement différents en champs de bataille. À partir du 3e tour, vous pouvez utiliser le bouton Sombre don moyennant 3 pièces d’or afin de découvrir un serviteur possédant un Sombre don. Les 3 serviteurs proposés possèdent chacun un Sombre don unique.

