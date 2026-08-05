La partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux est maintenant disponible

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Fonds-Bulleux, première des trois parties qui composent le contenu téléchargeable payant, contient une ville sous-marine qui regorge de nouveaux Pokémon, de nouveaux meubles et de nouveaux ingrédients, entre autres. En outre, la mise à jour logicielle gratuite de Pokémon Pokopia (version 2.0.0) est disponible à toutes les personnes qui possèdent le jeu de base.

Partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux

Découvrez Fonds-Bulleux, une ville peuplée de Pokémon qui vivent sous l’eau. Dans cet environnement aquatique, les joueurs et joueuses pourront s’adonner à toutes sortes d’activités : construire des structures qui flottent à différents niveaux sous la surface de la mer grâce aux blocs flottants, activer des machines à bulles et allumer des lampadaires avec l’aide des Pokémon spécialisés en électrification, ou encore faire pousser des pastèques grâce au concours des Pokémon spécialisés en arrosage.

Une nouvelle aventure sous-marine les attend à Fonds-Bulleux, avec son lot de tenues inédites, de meubles flambant neufs et de nouveaux Pokémon, en plus d’une capacité Surf améliorée. Il leur sera même possible d’apprendre à construire un sous-marin Sharpedo, un endroit aux airs de cachette secrète.

Mise à jour logicielle gratuite de Pokémon Pokopia (version 2.0.0)

La mise à jour logicielle gratuite (version 2.0.0) permet de rencontrer le Pokémon fabuleux de type Eau Manaphy et d’apprendre une nouvelle capacité : Plongée. Avec Plongée, les joueurs et joueuses pourront explorer les fonds marins, nager aux côtés de Pokémon de type Eau et construire des structures immergées.